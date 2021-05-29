Bernd Wiesberger es el único líder en Dinamarca

El austriaco Bernd Wiesberger (14 bajo par) llegará líder a la última jornada, con un golpe de ventaja sobre el sueco Alexander Bjork (-13), tras entregar este sábado una tarjeta de 68 (-3) en la tercera ronda del Made in HimmerLand, torneo del European Tour que se juega en Farso, Dinamarca.

Wiesberger, defensor del título, hizo seis birdies empañados por tres bogeys que le permitirán afrontar la cuarta y última jornada con un golpe de ventaja sobre su principal perseguidor, Alexander Bjork, que acabó en 66 (-5).

Te puede interesar: El torneo de golf de Jack Nicklaus ofrece vacunas a quienes asistan

“Me siento bien”, dijo Wiesberger. “Hoy no ha sido tan fácil hacer score, obviamente las condiciones eran mucho más fáciles, pero tuve que luchar un poco”.

"Tuve un par de buenos botes, y hoyos de approach y putt también, pero no estoy contento con el último hoyo, obviamente. Todavía estoy en una buena posición para mañana y sé exactamente lo que se sentirá cuando esté en el tee entrando con una ventaja de un tiro, así que eso será bueno ".

Wiesberger, quien ganó este evento en 2019 antes de que fuera cancelado el año pasado en medio de la pandemia de coronavirus, terminó los primeros nueve hoyos con 36 golpes, haciendo birdies en el dos, luego de un excelente acercamiento desde un búnker en el ocho, pero que no se reflejaron en la tarjeta tras hacer bogeys en el seis y nueve.

Sin embargo, el jugador de 35 años, siete veces ganador del European Tour, encontró su toque en los últimos nueve con cuatro birdies en ocho hoyos.

Por detrás, con -11, se sitúa el inglés Laurie Canter (-7), sin títulos en su carrera profesional, que sorprendió en esta tercera jornada con un registro de 6 birdies, un águila y un bogey.

Te puede interesar: Abraham Ancer jugará en Alemania la próxima semana

With 18 holes to play 📊



Wiesberger is looking for back-to-back wins at Himmerland and his eighth European Tour title.#MIH21 — The European Tour (@EuropeanTour) May 29, 2021

El inglés Richard Bland, que a sus 48 años se convirtió recientemente en el ganador más veterano del European Tour tras conquistar el British Masters, está a cuatro golpes de la cabeza, empatado en el cuarto puesto, tras un 66.

