El máximo goleador mexicano del 2025 no es parte de la Selección

El delantero de los Rayados, Germán Berterame, se mantiene como el mejor goleador mexicano en lo que va del año, a pesar de las críticas que ha recibido y de tampoco ser considerado para la Selección Mexicana.

‘Berte’ llegó a 19 anotaciones en este 2025, superando al resto de atacantes nacionales en cuanto a su producción frente al marco. Ángel Sepúlveda es el segundo en esta lista con 18 tantos; después Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Alexis Vega con 14 respectivamente; y detrás Santiago Giménez con 13.

¿Será convocado por Javier Aguirre?

El rendimiento del delantero argentino naturalizado mexicano ha sido constante a lo largo del año, ya que en enero marcó 1 gol, en febrero otros 5; mientras en marzo, abril y mayo fueron 2 anotaciones respectivamente, 3 más en junio y cerró julio con 4 dianas.

Además Berterame viene de registrar su mejor temporada en su carrera profesional, luego de que anotó 20 goles en 38 partidos de LIGA BBVA MX durante los dos torneos anteriores.

Aunque esto no represente que sea una garantía para que el técnico Javier Aguirre lo convoque a la Selección para la recta final de cara al Mundial, debido a la fuerte competencia que existe en la posición de delantero.

Acaba con las críticas

El propio Germán, bromeó este fin de semana acerca de que este triplete que consiguió ante los rojinegros en la cancha del Estadio BBVA sirve para acabar con los señalamientos que ha recibido de parte de un sector de la afición de los Rayados.

“En modo de risa me gusta cerrarle la boca a los que me critican”, comentó durante una entrevista al finalizar el partido de este sábado.

Mientras que el técnico Domènec Torrent también llenó de elogios a Berterame, tanto por su rendimiento goleador, como por su compromiso con el equipo regiomontano.

“Si no el mejor, si de los mejores delanteros de la liga mexicana. Y es un placer tenerlo con nosotros, porque además trabaja no sólo cuando tenemos el balón, sin balón también, que es lo que no se ve, pero los entrenadores sí que lo vemos”, apuntó.

