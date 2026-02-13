Betis confirma lo que todos esperaban sobre Álvaro Fidalgo y emociona a México

Álvaro Fidalgo vive un momento de ensueño con el Real Betis, pues cumplió su sueño de jugar en la Primera División de España y lo hizo al debutar ante el seleccionado Obed Vargas en el duelo contra Atlético de Madrid en la Copa del Rey. En las últimas horas, el club español lanzó una publicación acerca del jugador que todos esperaban y que emociona a México.

El conjunto de Sevilla presumió su sudadera conmemorativa al Día de Muertos y lo hizo con el mediocampista como modelo, quien desde inicios de febrero es oficialmente naturalizado mexicano y puede ser convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo. Incluso, una leyenda del América adelantó que es un hecho que jugará para el combinado tricolor.

El mediocampista presume con orgullo la Bandera de México, la cual podría representar en el próximo mundial.|Real Betis Balompié

“México lindo y querido”, fue como Betis promocionó la sudadera, la cual tiene en toda la parte superior la catrina, que sobresale del verde característico del club y del país mexicano. Además, en la parte del cuello interior tiene la imagen de la Bandera.

La sudadera del Día de Muertos se encuentra disponible en la tienda oficial del equipo y tiene un precio de 59.9 euros, que en pesos mexicanos son alrededor de 1,200.

Álvaro Fidalgo y su probable incorporación a la Selección Mexicana

El canterano del Real Madrid llegó al futbol mexicano como un completo desconocido en febrero de 2021, ya que hasta entonces no había debutado con ningún equipo de primera división. No obstante, en un lapso de 5 años conquistó un tricampeonato de la Liga BBVA MX y se consolidó como ídolo en América.

Fidalgo cumplió con los requisitos y se naturalizó mexicano antes de marcharse al Real Betis, por lo que todo apunta a que podría vestir la playera mexicana por primera vez en marzo y así pelear por un lugar para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según diferentes periodistas y medios.