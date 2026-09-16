Betis vs Getafe; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 de LaLiga

La primera división del futbol de España sigue su rumbo y, en uno de los inicios más interesantes que el balompié ha tenido en los últimos años, es el Real Betis de Álvaro Fidalgo quien alza la mano como uno de los posibles equipos estelares a lo largo de la campaña.

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Es así como la primera fecha doble de LaLiga en España hace acto de presencia con un partido entre el Real Betis Balompié y el Getafe, mismo que se perfila para ser uno de los más entretenidos que habrá en la semana gracias a la paridad que hay entre las instituciones.

¿Cómo llega el Real Betis a este juego y cómo le ha ido a Fidalgo en la temporada?

Lo primero a tener en cuenta es que, en estos momentos, el Real Betis se encuentra dentro de los primeros siete lugares de la tabla general en España, un hecho que le permite al conjunto verdiblanco soñar con alcanzar nuevamente sueños europeos como ocurre en la temporada actual.

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Nos alegra mucho verte de nuevo sobre el césped, @LoCelsoGiovani 🇦🇷🫶 pic.twitter.com/JSxExZTnpY — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 15, 2026

En cuanto a Álvaro Fidalgo, la realidad es que, si bien el mexicano no es titular en el esquema del Ingeniero Pellegrini, también ha tenido más minutos de los esperados sobre todo al ingresar en la segunda mitad, lo anterior con el objetivo de cerrar el centro del campo bético.

Cabe mencionar que esta noticia llega precisamente semanas después de que se habló de una posible salida del Maguito del Real Betis, misma que finalmente no se concretó. Por tal motivo, se espera que el exjugador del América pueda tener minutos en el campo en este duelo.

¿Dónde ver EN VIVO a Álvaro Fidalgo en el Betis vs Getafe?

Será este jueves 17 de septiembre del 2026 cuando el Real Betis abra las puertas de su hogar para enfrentarse al Getafe, en un duelo correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga en España a llevarse a cabo en el Benito Villamarín a las 11 de la mañana, por lo que podrás disfrutarlo mediante Sky Sports.