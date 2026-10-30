Betis vs Málaga; la hora para VER EN VIVO a Álvaro Fidalgo en la Jornada 10 de LaLiga

El Real Betis Balompié ha entrado en una especie de mala racha en las últimas semanas dentro de la primera división del balompié de España, por lo que el equipo de Álvaro Fidalgo entiende que el duelo ante el Málaga es una excelente oportunidad para recuperar el rumbo.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Álvaro Fidalgo, jugador mexicano que estuvo en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, ha sumado interesantes minutos en los últimos compromisos al entrar de cambio. Por tal motivo, se espera que en este próximo compromiso del Betis vuelva a ser importante en el campo.

¿Cómo llega el Betis de Álvaro Fidalgo al juego frente al Málaga?

El Betis llegará a este compromiso luego de sumar dos partidos consecutivos sin obtener la victoria en la primera división ibérica. En el primero de ellos tuvo que soportar la derrota ante el Barcelona en casa, mientras que una semana después no salió del empate contra el Celta de Vigo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Vuelta al trabajo con la mente puesta en @LaLiga 🔜 #RealBetisMálaga https://t.co/YF7tRUPXsS — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 29, 2026

Estos resultados hicieron que el Betis descendiera a la cuarta posición de la tabla general por debajo del Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, al registrar un total de 20 unidades producto de seis victorias por dos empates y dos descalabros, así como 16 goles a favor por 12 en contra.

Con este contexto, el siguiente partido ante el Málaga podría ser el que ayude al Betis a volver a la senda del triunfo toda vez que se medirá a un equipo que se encuentra en la última posición de la tabla general y que no registra triunfos hasta ahora, lo cual hace de este duelo uno de trámite para los verdiblancos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Betis vs Celta de Vigo?

El estadio La Cartuja abrirá nuevamente sus puertas para un duelo correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga en España, mismo en donde el Betis de Álvaro Fidalgo se enfrentará al Málaga. El partido se llevará a cabo este sábado en punto de las 11:30 horas, y podrás disfrutarlo a través de Sky Sports.