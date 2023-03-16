Cobertura Betis vs Manchester United EN VIVO | Europa League
En la vuelta de los Octavos de Final de la Europa League, se miden Betis vs Manchester United, donde el conjunto español buscará una remontada histórica
Buscarán hacer una hazaña histórica. Este jueves, en la vuelta de los Octavos de Final de la Europa League, se miden Betis vs Manchester United, donde el conjunto español buscará una remontada épica, para conseguir su pase a los Cuartos de Final del certamen continental.
En la ida de esta llave, los ingleses no tuvieron problemas para derrotar a los sevillanos, pues se fueron con ventaja de 4-1, gracias a los tantos de Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes y Wout Weghorst; por parte de los verdiblancos Ayoze Pérez empató el partido en la primera mitad, pero después cayeron los otros tantos que sellaron la goleada.
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Estadísticas Betis vs Manchester United EN VIVO | Europa League
Alineaciones confirmadas Betis vs Manchester United | Octavos de Final Europa League
Betis
Portero: Silva
Defensas: Abner, González, Pezzella y Sabaly
Medios: Carvalho, Rodríguez, Juanmi, Joaquín y Ruibal
Delantero: Pérez
Manchester United
Portero: De Gea
Defensas: Malacia, Martínez, Maguire y Wan-Bissaka
Medios: Fred, Casemiro, Rashford, Fernandes y Pellistri
Delantero: Weghorst
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