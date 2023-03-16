Cobertura Betis vs Manchester United EN VIVO | Europa League

Buscarán hacer una hazaña histórica. Este jueves, en la vuelta de los Octavos de Final de la Europa League, se miden Betis vs Manchester United, donde el conjunto español buscará una remontada épica, para conseguir su pase a los Cuartos de Final del certamen continental.

En la ida de esta llave, los ingleses no tuvieron problemas para derrotar a los sevillanos, pues se fueron con ventaja de 4-1, gracias a los tantos de Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes y Wout Weghorst; por parte de los verdiblancos Ayoze Pérez empató el partido en la primera mitad, pero después cayeron los otros tantos que sellaron la goleada.

Te puede interesar: Cobertura Feyenoord vs Shakhtar EN VIVO | Santiago Giménez es titular

Estadísticas Betis vs Manchester United EN VIVO | Europa League

Alineaciones confirmadas Betis vs Manchester United | Octavos de Final Europa League

Betis

Portero: Silva

Defensas: Abner, González, Pezzella y Sabaly

Medios: Carvalho, Rodríguez, Juanmi, Joaquín y Ruibal

Delantero: Pérez

Manchester United

Portero: De Gea

Defensas: Malacia, Martínez, Maguire y Wan-Bissaka

Medios: Fred, Casemiro, Rashford, Fernandes y Pellistri

Delantero: Weghorst

Te puede interesar: Clasificados a Cuartos de Final de la Champions League