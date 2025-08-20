deportes
Bienvenida a la selección mexicana femenil de flag football en su llegada a México 🇲🇽

selección mexicana femenil de flag football en su llegada a México. En este video te mostramos los mejores momentos de su llegada, entrevistas exclusivas con las jugadoras y el mensaje para la afición.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Hoy recibimos a la selección mexicana femenil de Flag Fútbol en su llegada a México. En este video te mostramos los mejores momentos de su llegada, entrevistas exclusivas con las jugadoras y el mensaje para la afición. Sintoniza para ver pruebas de equipamiento, primeras impresiones y cómo se prepara el equipo para los Olimpicos.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

