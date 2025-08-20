deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

Visa de Crack | “Miguel Ortega conquista Colombia: El arquero que brilla fuera de México”

¡Miguel Ortega conquista Colombia! Te contamos cómo el arquero mexicano Miguel Ortega ha sorprendido en su paso por el fútbol colombiano, demostrando seguridad, liderazgo y un nivel que lo pone en la mira de varios clubes.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

¡Miguel Ortega conquista Colombia! En este video te contamos cómo el arquero mexicano Miguel Ortega ha sorprendido en su paso por el fútbol colombiano, demostrando seguridad, liderazgo y un nivel que lo pone en la mira de varios clubes.

Videos de los Protagonistas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
"Mundial de Gimnasia Rítmica Río 2025: La élite llega a Sudamérica
Thumbnail
Los Protagonistas
"De Guamúchil a Coapa: Lo que no sabías de Dagoberto Espinoza"
Thumbnail
Los Protagonistas
"¡Vuelve la Leagues Cup! Equipos mexicanos listos para conquistar 🇲🇽⚽"
Thumbnail
Los Protagonistas
Bienvenida a la selección mexicana femenil de flag football en su llegada a México 🇲🇽
MINISLAMESAPROTAGONISTANOTAS (1).jpg
Los Protagonistas
¡VAYA CALENDARIO DE CHIVAS! 5 partidos bravísimos para Guadalajara | Los Protagonistas
Back.jpg
Los Protagonistas
La Mesa Protagonista | Cruz Azul y Monterrey decepcionan | 14 julio 2025
Entrevista Christian Martinoli y Luis García con el Turco Mohamed
Los Protagonistas
Entrevista del Turco Mohamed con Christian Martinoli y Luis García | Toluca llega a TV Azteca
Thumbnail
Los Protagonistas
Tour de France 2025 | Isacc del Toro no participara
Thumbnail
Los Protagonistas
Christian Martinoli alaba a Rayados tras su caída ante el Borussia Dortmund
MESA PROTAGONISTA PREVIO MEXICO VS HONDURAS
Los Protagonistas
MÉXICO vs HONDURAS: un boleto a la FINAL de la COPA ORO en juego | La Mesa Protagonista
×
×