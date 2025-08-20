Visa de Crack | “Miguel Ortega conquista Colombia: El arquero que brilla fuera de México”
¡Miguel Ortega conquista Colombia! Te contamos cómo el arquero mexicano Miguel Ortega ha sorprendido en su paso por el fútbol colombiano, demostrando seguridad, liderazgo y un nivel que lo pone en la mira de varios clubes.
