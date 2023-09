Bill Belichick sorprende con mensaje sobre la ‘relación’ de Taylor Swift y Travis Kelce

Gran revuelo se ha desatado en las redes sociales la presencia de la cantante Taylor Swift en el Estadio de Arrowhead para ver el encuentro entre los actuales campeones de la NFL, Kansas City Chiefs, donde juega el ala cerrada Travis Kelce, y Chicago Bears.

La superestrella de la música aceptó la invitación de Travis Kelce para asistir al partido y estuvo sentada en su suite con la madre del jugador de los Chiefs, Donna.

En el programa “The Pat McAfee Show”, Kelce extendió una invitación a la ganadora de 12 premios Grammy, Taylor Swift.

“Le dije que la había visto tocar en un escenario en Arrowhead y que tal vez tendría que venir a verme lucirme en el escenario en Arrowhead”, dijo Kelce. “Veremos qué sucede en el futuro cercano”.

Taylor se vio sumamente emocionada con las anotaciones del equipo de Kansas City, pero sin comparación cuando Travis Kelce tomó el pase de Pat Mahomes en las diagonales.

La presencia de la cantante norteamericana en el estadio es el tema del momento y hasta figuras de la NFL dieron su opinión sobre el suceso.

El MVP de la temporada pasada y del Superbowl LVII, el quarterback Pat Mahomes, declaró a los medios: “Escuché que estaba en la casa (Taylor Swift). Sentí un poco de presión y sabía que tenía que dárselo a Trav”, contó Mahomes a un medio norteamericano.

“Travis estaba en una ruta. Hizo de las suyas y se la lancé. Creo que quería llegar a la zona final tanto como todos los Swifties querían”, adjuntó.

La mejor atrapada de Kelce en su vida: Bill Belichick

También el legendario head coach de los New England Patriots, Bill Belichick, tuvo palabras sobre el encuentro Swift-Kelce.

Este día por la mañana en el programa The Greg Hill Show se le preguntó a Belichick sobre la relación de Swift y Kelce.

“Bueno, yo diría que Travis Kelce ha tenido muchas recepciones importantes en su carrera. Esta sería la más importante”, señaló en broma.

Belichick había hablado sobre Taylor Swift en el mismo programa matutino en mayo después de asistir a una de las paradas del Eras Tour de la cantante en el estadio Gillette, donde juegan los Patriots.

El entrenador de la NFL dijo que Swift lo cautivó después de verla actuar bajo la lluvia en el concierto.

Al ser cuestionado si se considera un “Swiftie”, el entrenador dijo: “¿Oficialmente? No sé sobre eso…” antes de confesar: “Definitivamente estoy en ‘You Got to Calm Down’”, refiriéndose a la exitosa canción de Swift de 2019, “You Need to Calm Down”.