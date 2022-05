Blanca Félix: Me debía este título y a toda la afición rojiblanca

Después de esa heroica salvada de Blanca Félix ante Charlyn Corral, Las chivas se consagraron campeonas de la Liga BBVA MX femenil y la portera sinaloense se convirtió en una muralla y figura de las rojiblancas.

Casi 5 años después, el rebaño femenil hizo historia y consiguió su segunda estrella. Blanca Félix expresó su sentir tras ser nuevamente campeona con el equipo de sus amores.

“Todo el equipo trabajó para conseguirlo, no solamente yo, es un trabajo de equipo y estamos contentos porque nos esforzamos demasiado para conseguirlo y lo logramos”, comentó Blanca.

Además, la figura del rebaño femenil se animó a hablar del sabor especial que tiene este nuevo trofeo en comparación al del conseguido en 2017.



“No me acuerdo muy bien de todo lo que pasó en el partido pero estoy muy contenta por el esfuerzo de mis compañeras, del cuerpo técnico, de la gente y se lo merecían. Se lo dedico a toda la afición y a todos los chivahermanos que nos han apoyado. Es muy especial porque perdimos una final hace un año y eso nos dolió muchísimo pero el equipo se levantó y sabíamos que lo merecíamos y trabajamos demasiado”, dijo la guardameta de las nuevas campeonas del fútbol mexicano.

Blanca Félix le manda un mensaje a la afición de Chivas

Finalmente, la portera rojiblanca le mandó un mensaje a toda la afición de las chivas femenil y aseguró que es un título que se sufrió mucho pero que al final tuvieron su recompensa.

“Me lo debía a mí y a la afición, la verdad es que no hay una cosa más bonita que ser campeón y serlo con el equipo de tus amores, entonces yo estoy viviendo un sueño. En este momento me siento demasiado feliz, significa mucho porque no me rendí en los momentos más complicados. Es una buena oportunidad para que la gente se vuelva a volcar con el fútbol femenil y se den cuenta que vivimos el fútbol con mucha pasión, hoy llenamos el estadio”, sentenció Blanca Félix.