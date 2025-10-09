¿Gilberto Mora le va al América?, el VIDEO de las preguntas rápidas que evidencian su gusto azulcrema
Gilberto Mora es la sensación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 y subieron un video que compromete al futbolista con el América
Una de las últimas noticias de Gilberto Mora es que no irá al Mundial Sub-17. La sensación de la Selección Mexicana y de la Liga BBVA MX está rompiendo las redes sociales con diferentes videos, pero hay uno en el que se podría interpretar que le va al América por sus respuestas relacionadas con el conjunto dirigido por André Jardine.
Las redes sociales de la Liga BBVA MX subieron un video en el que le hacen algunas preguntas rápidas a Gil Mora, y las respuestas coinciden con jugadores del América. Gilberto mencionó que el mejor jugador de todos los tiempos en México es Cuauhtémoc Blanco. Una de las incógnitas es cuánto costaría Gilberto Mora si hubiese nacido en Europa.
En relación con el jugador más complicado al que ha enfrentado y al mejor defensa, mencionó a Israel Reyes. Al de mejores estadísticas, no dudó en decir a Alejandro Zendejas, y a quién le confiaría un penal, mencionó a Bryan Rodríguez. De siete preguntas, cinco están relacionadas con el América.
¿Cuándo juega México contra Argentina?
El rival de México ya quedó confirmado. El equipo de Eduardo Arce se verá las caras ante su similar de Argentina el próximo sábado en punto de las 17:00 horas del centro de México. El conjunto tricolor tendrá un duro enfrentamiento, pues choca contra la selección más ganadora de la categoría y que pasó por encima de Nigeria.
La Selección Mexicana llega a estas instancias después de empatar ante Brasil y España y ganarle a Marruecos en la fase de grupos. En los octavos de final, se vio las caras ante el anfitrión Chile y, con una goleada de 4-1, accedió a estar entre los ocho mejores del Mundial Sub-20. Gilberto Mora querrá demostrar su calidad.