Boca Juniors vs River Plate; la hora para VER EN VIVO el Superclásico de Argentina

Este es, posiblemente, uno de los partidos más importantes que existen no solo a nivel continental, sino mundial, motivo por el cual ya es considerado un duelo por demás esperado durante este fin de semana. Por tal motivo, no está de más que hablemos del Boca Juniors vs River Plate.

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Boca Juniors llega a este compromiso como una de las instituciones más regulares y estables tanto de Argentina como del continente americano, mientras que el River Plate arriba a este Superclásico de Argentina en medio de una minicrisis no solo de resultados, sino también de estilo de juego.

¿Cuál es el palmarés en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate?

El duelo más importante entre ambas instituciones es aquel que se dio hace menos de una década en donde el River Plate se quedó con la Copa Libertadores al vencer al Boca Juniors en la gran final; sin embargo, la realidad es que, en el palmarés histórico, la balanza se decanta para los xeneizes.

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Los registros indican que el Boca Juniors y el River Plate se han visto las caras en un total de 266 ocasiones oficiales hasta el momento. En estas, es el cuadro azul y amarillo quien tiene ventaja al registrar 94 victorias, 84 empates y 88 derrotas, así como 342 goles a favor por 322 en contra.

Además, la actualidad también es mejor para el Boca Juniors, equipo que pelea dentro de su Liga en Argentina y que, a diferencia de su rival, se dice listo para disputar una final continental más cuando se mida en el duelo decisivo de la Copa Sudamericana al Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Boca Juniors vs River Plate?

Será este domingo 1 de noviembre, durante la celebración por el Día de Muertos, que Boca Juniors y River Plate se vean las caras en la Bombonera como parte de la temporada 2026 en Argentina, en un duelo que comenzará a las 12 del día y que se podrá ver a través de Disney Premium.