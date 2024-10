Boca Juniors evita cometer mismo error que Chivas

Después de todas las polémicas que se vivieron en el entorno del Guadalajara las semanas pasadas y el escándalo generado por la salida del entrenador argentino Fernando Gago, se confirma que el DT ya está en Argentina y hoy será presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors.

Según distintos medios sudamericanos, será este mismo lunes por la mañana cuando Gago sea presentado como nuevo timonel del cuadro Xeneize, se presentará frente a los medios en una rueda de prensa y posteriormente dirigirá su primer entrenamiento.

Boca se protege de cara al futuro

La directiva del equipo argentino, comandada por Juan Roman Riquelme aprendió de los errores cometidos por las Chivas de Guadalajara y “blindo” a Gago, para evitar que se repita la historia, haciendo que el entrenador no pueda abandonar al club Xeneize tan fácilmente y de un día para otro.

Gago y Boca Juniors firmaron un “contrato especial” con una duración de dos años, este contrato no incluye una cláusula de rescisión, por lo que no se daría tan fácil su salida en un futuro cercano.

El club confía en que Gago les dará buenos resultados, pues en caso de no hacerlo, será complicado y costoso para Boca cesar al argentino, pues tendrían que pagarle todo lo que le resta de contrato o llegar a un acuerdo con el ex jugador. Por lo que esta estrategia, a pesar de asegurar que no salga fácilmente del equipo, conlleva un riesgo financiero.

Deja una crisis por otra

Fernando Gago llega a uno de los equipos más populares e importantes de Argentina y del continente, sin embargo tendrá que trabajar fuerte para sacar a Boca de la profunda crisis que no han podido abandonar desde hace ya varios meses.

Gago se fue de Chivas, en medio de un escándalo, muchas polémicas y una crisis dentro y fuera de la cancha. Ahora llega a un club que al igual que el Rebaño, está obligado a pelear siempre por los títulos y a ubicarse en los primeros lugares y que hoy se encuentra en décimo lugar en la Liga Argentina y que se esta jugando Copa Sudamericana, lejos de poder regresar a la Copa Libertadores.

Esperado debut

Según reportan medios argentinos, el nuevo entrenador de Boca debutará este próximo sábado 19 de octubre, cuando los Xeneizes visiten a Tigre.

Su presentación en la Bombonera será hasta el 23 de octubre en un importante partido para el equipo que significaría la primera gran prueba para Gago. Boca Juniors se medirá ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina, partido de eliminación directa que deberán ganar los Xeneizes, pues triunfando en esta competición podrán conseguir su boleto para la próxima Copa Libertadores.