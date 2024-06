Boletos en reventa para Argentina vs Canadá superan el millón de pesos

La Copa América 2024 inicia este jueves 20 de junio. Con sede en Estados Unidos, el encuentro inaugural del torneo continental lo protagonizan Argentina y Canadá. Liderados por Lionel Messi, el cuadro de la Albiceleste comienza la defensa del campeonato obtenido en 2021.

A menos de 24 horas de que dé inicio la competencia, se dio a conocer que ya no hay boletos para el primer partido de la Copa América, mismo que se va a disputar en la cancha del Mercedes-Benz Stadium ubicado en Atlanta, Georgia.

En sus precios regulares, las entradas para disfrutar el partido inaugural entre Argentina y Canadá, rondaban los 570 y 2,700 dólares, es decir, aproximadamente de 10 mil pesos hasta 50 mil.

Sin boletos disponibles tras agotar las 70 mil entradas, diversos sitios de reventa anuncian tickets con precios de locura, pues superan el millón de pesos.

The @CopaAmerica Opening Match is officially SOLD OUT with over 70,000 tickets distributed! 🇦🇷 vs. 🇨🇦 pic.twitter.com/BVkGSVyv7b

— Mercedes-Benz Stadium (@MBStadium) June 19, 2024