Así puedes conseguir boletos para los partidos de México en la Copa América

Estamos a poco menos de 15 días de que arranque la Copa América. El torneo más antiguo del mundo regresa a Estados Unidos, luego de que en la edición 100 del certamen, en 2016, se realizará en el mismo territorio, previo a la Copa del Mundo de 2026.

Este año marcará el regreso de la Selección Mexicana, tras ocho años de ausencia, cuando en el año antes mencionado, se fueran eliminados por Chile, el recordado marcador de 7-0, cuando México era dirigido por Juan Carlos Osorio.

¿Cuál es el Grupo de México en la Copa América?

Para esta edición, el conjunto de Jaime Lozano se encuentra en el Grupo B, donde comparte sector con sus similares de Jamaica, Venezuela y Ecuador, que disputarán entre el 22 de junio, hasta el 30 del mismo mes.

México vs Jamaica | 22 de junio | NRG Stadium, Houston.

México vs Venezuela | 26 de junio | SoFi Stadium, Los Angeles.

México vs Ecuador | 30 de junio | State Farm Stadium, Arizona.

¿Dónde comprar boletos para los partidos de México en la Copa América?

En caso de querer adquirir boletos para los partidos de México en la Copa América, el sitio oficial del torneo hay un apartado de “Entradas”, y ahí puedes seleccionar el duelo, el portar te mandará a la página oficial, y tras un registro puedes comprar tus tickets. Por ejemplo, para el primer encuentro ante Jamaica, los precios rondan entre los $82 dólares y hasta los $900; había de $65, pero en este momento esos lugares ya se encuentran agotados.

TV Azteca transmitirá México vs Brasil EN VIVO

Previo al arranque de la Copa América, México tiene un último compromiso de preparación contra Brasil. Mismo que se realizará este sábado 8 de junio en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), y que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.