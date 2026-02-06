¡Ahora o NUNCA! los BOLETOS del Super Bowl 2026 bajan de precio

A medida que el Super Bowl LX se acerca, algo poco habitual está ocurriendo lejos del emparrillado: los precios de los boletos comienzan a bajar . Para miles de aficionados que ya estaban en California —o que planearon el viaje sin entrada asegurada—, el escenario cambió de forma radical en cuestión de días.

El duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots, programado en el Levi’s Stadium, dejó atrás el pico inflacionario que suele acompañar a la confirmación del partido. Hoy, el mercado secundario muestra una caída sostenida que ha despertado el interés de una base de fanáticos cada vez más diversa, especialmente entre la comunidad latina en Estados Unidos.

Según datos de seguimiento, el precio más bajo para dos boletos juntos ronda los 4,226 dólares, una disminución del 11% en los últimos días y del 36% respecto al máximo de 6,620 dólares alcanzado tras anunciarse el enfrentamiento. En términos de Super Bowl, no es un detalle menor: es una ventana.

¿Por qué los boletos del Super Bowl LX están bajando ahora?

La explicación no responde a un solo factor. Este Super Bowl marca una narrativa distinta. Seattle vuelve al partido grande por primera vez en 11 años, mientras que Nueva Inglaterra aparece sin la figura de Tom Brady, inaugurando oficialmente una nueva era bajo el mando de Mike Vrabel.

A eso se suma la sede. El Levi’s Stadium no alberga un Super Bowl desde 2016, lo que significa mayor capacidad hotelera, mejor infraestructura y menos presión logística que en plazas como Las Vegas o Nueva Orleans. Todo ese contexto empuja al mercado a ajustarse conforme se acerca el domingo.

Además, los antecedentes recientes pesan. Los precios récord del Super Bowl LVIII en Las Vegas superaron los 7,000 dólares y nunca regresaron a niveles accesibles. En contraste, otras ediciones vieron caídas pronunciadas incluso horas antes del kickoff, un patrón que muchos compradores ahora esperan replicar.

Dónde comprar boletos para el Super Bowl 2026 y precios actuales

Las principales plataformas reflejan ya este descenso en sus listados:

Vivid Seats: desde 4,132 dólares

SeatGeek: alrededor de 4,414 dólares

Ticketmaster: cerca de 4,356 dólares

StubHub: aproximadamente 4,626 dólares

Todos los precios corresponden a dos boletos juntos, el criterio más buscado por quienes viajan en pareja o en grupo.

En el plano deportivo, Seattle parte como favorito por cinco puntos ante Nueva Inglaterra, según las principales casas de apuestas. Pero fuera del campo, el verdadero partido se juega contra el reloj: quienes han esperado años para vivir un Super Bowl en persona saben que estas ventanas no duran mucho.