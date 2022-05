Bombardearé a Brian Castaño este sábado.- Jermell Charlo

El boxeador estadounidense y campeón unificado en peso superwelter Jermell Charlo amenazó y advirtió a Brian Castaño, en el primer pleito para definir a un campeón indiscutido de esa división.

El duelo será el 14 de mayo en Carson, California entre el campeón mundial unificado de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, y Federación Internacional y el monarca de la Organización Mundial de Boxeo Brian Castaño.

Durante la semana estuvieron intercambiando señalamientos y advertencias, pero en el marco de la rueda de prensa de este duelo de revancha, se dijeron de todo.

El 17 de junio del 2021, se enfrentaron y empataron, por lo que ya hay historia entre estos dos, que definirán al gran campeón de los superwelter.

La declaraciones de Jermell Charlo, campeón superwelter FIB, AMB, FIB

“Yo simplemente debo ser dominante y la mejor versión de mí mismo, la que ustedes están por ver. Dominaré de una forma distinta a la pelea anterior

“Castaño pelea de la misma manera todo el tiempo. Va al frente sin parar, y yo utilizaré las lecciones que aprendí tras la pelea pasada para aprovecharlas y utilizar las habilidades con las que me veo bendecido este sábado por la noche.

“Yo voy a ser más fuerte, veloz e inteligente que nunca. Gracias, Castaño, por haberme dado más tiempo para prepararme.

“Estoy agradecido por las oportunidades con las que yo cuento, y estoy más enfocado que nunca. Él es mi blanco y yo lo voy a reventar. Yo sé lo que puedo hacer dentro del ring, sé quién soy y de donde vengo.

“Me he esforzado mucho desde julio del año pasado. Tanto yo como mi entrenador Derrick James y mi equipo entero, incluyendo a Joan Guzmán, trabajamos muy duro y estamos listos para ponerlo todo en juego.

“Yo noqueo a la gente. Eso es lo que hago y por lo que soy reconocido. Por mi pegada y por mi velocidad. Eso es lo que haré.

“Mi único error fue no haber acabado con él, ya que yo generalmente soy un cerrador. Tengo a eso en mi cabeza. Una vez que él vuelva a estar lastimado, y ojalá que eso suceda más temprano que tarde, se acabó.

“Soy más rápido y más fuerte que ese tipo. Él tiene apenas 18 peleas en su haber, y todos verán lo que sucederá este sábado.

“La primera pelea ya pasó, está en el pasado. Yo pienso que gané la primera pelea, pero no me preocupa en lo más mínimo.

“Nada me va a detener. Nada que él llegue a hacer prevendrá que yo lo bombardeé este sábado”.

Las declaraciones de Brian Castaño, campeón 154 libras superwelter OMB

“Yo me preparé seriamente y de la misma manera para cada oponente. Esta vez será Charlo, y les prometo que voy a estar listo para darle un show a la gente este sábado.

“La lección que yo aprendí fue que no debo pelear en su casa y que tengo que estar listo para lo que sea.

“El poder demostrar mi capacidad frente al público latino en el estadio va a ser algo especial. Esto es resultado de años de trabajo, y ya quiero que llegue la hora de salir a pelear para demostrar que yo soy el campeón y para que los latinos cuenten con el show que merecen.

“Que (Charlo) diga lo que quiera. No me importa en lo más mínimo si dice que me quiere noquear o volver a ser el de antes. Salgamos al ring y veamos si él es capaz de resistir mis golpes por 12 rounds.

“Lo que más me molestó fue su falta de respeto para con otro deportista. Dijo muchas cosas desubicadas, y la verdad que yo no sé por qué está tan nervioso y gritando. Prefiero que demuestre esa energía dentro del ring”.

“No hay una cosa específica que yo crea que hago mejor que él, ya que varío mi estrategia dependiendo del rival. Charlo ya verá lo que tengo preparado para ganarle.

“Charlo es un gran boxeador, eso no se niega. Pero a este nivel, todos cuentan con una gran pegada. Solamente un rival me mandó a la lona, y ese no fue Charlo. Él es fuerte, pero nada sobre su pegada me abruma comparado a rivales que yo ya haya enfrentado.

“El sábado será una guerra, electricidad pura. La manera en la que esto se puso picante es garantía de espectáculo, y no se lo van a querer perder.

“La primera pelea me motivó porque yo pensé que la gané. Aprendí que no puedo dejar al resultado en manos de los jueves. Necesito demostrar que soy el boxeador superior sin dejar margen para la duda”.