¡BOMBAZO PARA EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL! Confirman participación estelar de Clayton Kershaw, quien sale del retiro para competir

El veterano lanzador Clayton Kershaw fue confirmado por la Selección de Estados Unidos de Beisbol para participar en el Clásico Mundial de Beisbol que está próximo a suceder, noticia que provoca que el pitcher salga del retiro que había anunciado en el 2025 con los Dodgers de Los Angeles.

Kershaw, de 37 años de edad podría haber tenido en consideración todo este tiempo tener su último gran evento en el Clásico Mundial de Beisbol para buscar el campeonato y que sea con lo que cierre su prolífica trayectoria que incluye tres campeonatos de Grandes Ligas y una gran reputación considerado entre los mejores lanzadores de los últimos años.

Su inclusión con la Selección de Beisbol, aumenta el potencial de esa novena, que cuenta ya con Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb y Joe Ryan; este combinado nacional está entre las favoritas para ganar el campeonato que se les negó en el 2023, edición en la que Japón con Shohei Ohtani fue campeón.

Kershaw, además 11 veces incluido en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, durante su trayectoria de 18 años en el mejor beisbol del mundo, deberá de trabajare a tope para mantenerse en nivel y cuando se requerido en la loma brinde ese potencial que lo llevó a ser tres veces ganador del Cy Young y en 2014 reconocido como MVP de la Liga Nacional de la MLB.

El calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Este es el calendario de la Selección de Beisbol de Estados Unidos, para el Clásico Mundial de Beisbol que se celebra en el mes de marzo.

Fecha Hora (ET) Rival Estadio Viernes, 6 de marzo 20:00 Brasil Daikin Park Sábado, 7 de marzo 20:00 Gran Bretaña Daikin Park Lunes, 9 de marzo 20:00 México Daikin Park Martes, 10 de marzo 20:00 Italia Daikin Park