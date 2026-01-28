Jugó en el Mundial de Qatar 2022, actualmente milita en Rusia y es pretendido por un gigante de Europa que pagaría una fortuna por sus servicios

El futbolista César Montes podría tener un cambio de equipo en plena ventana de fichajes invernales, ante el interés que se dice tiene el gigante turno Besiktas para llevárselo procedente del Lokomotiv del balompié ruso.

César Montes , zaguero que tiene personalidad, salida, visión de campo y juego aéreo, podría así vestir su cuarta camiseta en Europa y quinta en su carrera profesional ante este nuevo llamado, que de momento parece interesante por el equipo de destino y el nivel competitivo que podría haber en Turquía.

Además es una liga que ya está en competencia a diferencia del futbol ruso que vuelve hasta finales de febrero, por lo que podría tener acción un mes antes, lo cual será importante para retomar su mejor nivel, cuando los siguientes partidos amistosos de México están por suceder y cuando la Copa Mundial de la FIFA está a menos de cinco meses de arrancar.

Claramente para que este movimiento suceda, primero deberá de llegar a un acuerdo con el club Lokomotiv, que tiene a Montes como un jugador indispensable y titular, además de que debería de pagar los 7 millones de euros en los que estaría valorado el jugador que surgió de los Rayados de Monterrey.

El 'Cachorro' Montes, de 28 años de edad, parece que tiene más de medio boleto para ir al Mundial del 2026 con México, por lo que irse de Rusia a Turquía más allá de parecer un riesgo, sería una decisión que podría venirle bien a su carrera deportiva.

Montes logró irse a Europa tras el Mundial de Qatar 2022, teniendo como primer destino el Espanyol de Barcelona, luego se fue al Almería y en el 2024 se unió al Lokomotiv en un movimiento en el que ha logrado manterse regular y repuntar en su trayectoria, luego de haber tenido una caída con el Almería pasando en meses de ser valorado en 8 millones de euros a solo 3 millones.