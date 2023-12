Los Finalistas al mejor portero de The Best SIN Dibu Martínez

Los premios The Best honran anualmente a los miembros más destacados del deporte más popular del mundo. No solo representan el mayor honor del deporte para entrenadores y futbolistas, sino que son una celebración en la que se reconoce a los aficionados al fútbol, que desempeñan un papel vital y activo.

Los nominados a los mejores futbolistas del mundo se eligen en un periodo de entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Nominados a los mejores porteros del mundo

El ganador se conocerá en la ceremonia que se celebrará en Londres el próximo 15 de enero. Se premia al portero más destacado del futbol masculino y los nominados son: Thibaut Courtois, Ederson Moraes y Yassine Bounou.

Empezando con Ederson Moraes, el portero se ganó estar en el podio gracias aun brillante año con el Manchester City al ganar el histórico triplete (Champions League, Premier League y FA Cup).

El arquero belga, Thibaut Courtois, antes de sufrir la lesión en el ligamento cruzado, que lo dejó fuera prácticamente toda la temporada en agosto. Por otro lado, contribuyó en la conquista de la Copa del Rey con el equipo madridista. Además, fue homenajeado por su país tras alcanzar 100 partidos con su selección.

Por último, el marroquí, Yassine Bounou, firmó una gran actuación en el Mundial de Qatar 2022 y ayudó al Sevilla a alzarse con la Europa League por séptima ocasión.

El arquero que ganó la última edición de el mejor portero de The Best, en el 2022, se lo llevó Emiliano Martínez tras consagrarse campeón del mundo con Argentina.

