Mbappé podría extender su contrato a su exigencia con el PSG

Parece el futuro del astro francés Kylian Mbappé no está condicionada con lo que pase con el equipo del Paris Saint Germain (PSG) en la Champions League.

El PSG se juega su avance a los octavos de final en la Champions League este miércoles con su partido ante el Borussia Dortmund donde los parisinos con una victoria en el Signal Iduna Park tendrían el boleto, pero un empate o una derrota los podrían en el filo de la eliminación y sumar un nuevo fracaso.

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Kylian Mbappé termina contrato con el PSG en junio de 2024

A sus 24 años, Mbappé finaliza contrato el mes de junio de 2024 después de que hace unos meses renunciara vía carta a la opción unilateral que tenía de ampliar su contrato una temporada más. Todos esos pasos daban a entender que se marcharía del equipo francés, probablemente para irse a jugar con el Real Madrid, como muchos medios informativos han dicho.

Pero al igual que sucedió en su última renovación por dos temporadas, estas sensaciones han ido cambiando con el paso del tiempo. Según publica el medio francés 'L'Equipe' este día, su continuidad en el PSG no estará supeditada a lo que suceda en el partido de este miércoles en la Champions League, sino que se decidirá durante el año 2024.

Una postura que Mbappé ya mantuvo la temporada pasada, cuando el PSG fue eliminado por el Bayern Munich en octavos de la Champions. "Si vinculara mi futuro a la Liga de Campeones y no le faltara el respeto al club, ¡habría llegado muy lejos! Estoy aquí, estoy muy feliz y, de momento, no pienso en otra cosa que hacer feliz al PSG", afirmó la superestrella francesa.

Mbappé podría extender contrato con el PSG

El rotativo francés apunta que podría haber una renovación en el contrato de Mbappé con el PSG que no sería sólo por dos temporadas, sino por un plazo bastante superior. Sería a la exigencia del jugador en caso de aceptar seguir en el actual campeón de la liga francesa.

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