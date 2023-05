Bora Milutinovic elige el portero de la selección mexicana

Con la experiencia que tiene Bora Milutinovic al ser el único técnico que logró llevar a la Selección Mexicana a un quinto partido en el Mundial de 1986, confía en que hoy en día Guillermo Ochoa debe ser el portero titular del equipo de cara a luchar por repetir ese objetivo.

Para el entrenador serbio es claro que a pesar de los 37 años de ‘Paco Memo’, la edad no es importante sino el presente que vive el guardameta mexicano.

“La edad son números, y más si tiene calidad y pasa por buen momento. Uno debe ser feliz de tener un personaje así en el equipo, lo veo en el Salernitana ante el Inter y su carrera es ejemplar”, declaró en entrevista exclusiva conAzteca Deportes.

Además Bora puso un ejemplo muy claro de cómo un elemento de mucha experiencia puede aportar en un equipo durante un Mundial.

“Tomás Boy, que en paz descanse, lo llamé en el 84 para la Selección cuando tenía 33 años y me dice ‘por qué me llamas, ya voy a estar viejo’, pero le respondí ‘juega como sabes jugar, espero que llegues al Mundial como capitán y demuestres que la edad no es importante’”, recordó.

En aquella Copa del Mundo, el “Jefe” Boy la disputó a sus 35 años y fue uno de los futbolistas más importantes, reafirmando que lo más relevante es cómo te encuentras en lo físico y en lo mental.

Bora espera más de la selección mexicana

En otros temas, Milutinovic no considera que se ha explotado de más a los seguidores de la Selección Azteca, ante los malos resultados de los años recientes.

“La gallina de los huevos de oro no creo que se haya acabado, pero lo que quiero decir es que si hay una buena afición en el mundo, es la mexicana, quieren tanto a la selección nacional que siempre van a estar para ellos”, recalcó.

Finalmente Bora destacó el esfuerzo de aquella selección que dirigió en 1986 y que llegó hasta cuartos de final, en donde lamentablemente cayó dramáticamente ante su similar de Alemania.

“Yo no llegué al quinto partido, el equipo llegó y mi mejor satisfacción fue que después de perder la gente aplaudió el esfuerzo y eso para mí fue la mejor satisfacción”, sentenció.