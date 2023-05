Marco Reus renueva su contrato con el Borussia Dortmund

Marco Reus ha renovado su contrato con el Borussia Dortmund. El mediocampista de Alemania va a seguir vinculado con la escuadra ‘Die Schwarzgelben’, conjunto al que ha permanecido desde 2012.

“Nosotros como equipo, como todos nuestros fanáticos, tenemos un gran objetivo en mente en el que todos estamos enfocados: queremos ser campeones de Alemania y necesitamos a cada Borussia. jugador para hacer eso. Pero más allá de eso, sigo teniendo un gran deseo de dar lo mejor de mí por el club, donde he pasado más de la mitad de mi vida.

“Para mí todavía no hay nada mejor que marcar goles ante la mejor afición del mundo y en el estadio más bonito del mundo y celebrar las victorias juntos. Por eso estoy feliz de haber extendido mi contrato por un año más, porque siempre he dicho que preferiría no jugar en ningún otro club en mi carrera que en el BVB”, fueron las palabras de Marco Reus tras firmar su nuevo contrato que vincula al jugador hasta 2024.

OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

Te puede interesar: Borussia Dortmund asalta el liderato de la Bundesliga en la Fecha 30

Marco Reus, una pieza clave en el BVB

Por su parte, el director deportivo del equipo, Sebastian Kehl, se dijo contento por la renovación del mediocampista de 33 años de edad.

“Estoy muy feliz de que Marco continúe su historia especial en BVB por un año más con esta firma. En ningún momento nos permitimos distraernos con las discusiones actuales y nuestras discusiones conjuntas siempre fueron positivas, confiadas y orientadas a objetivos.

“Como jugador y figura de identificación, Marco es de enorme importancia para este club. Como profesional del BVB desde hace mucho tiempo y nativo de Dortmund, no solo seguirá desempeñando un papel activo en la celebración de los éxitos en el campo, sino que también utilizará toda su experiencia para promover el desarrollo de la generación más joven dentro de nuestro equipo”

Te puede interesar: Alexis Sánchez define su futuro sobre llegar a la Liga MX con Rayados