La HORA EXACTA para ver el Boston Red Sox vs New York Yankees, Juego 2 de la Serie Wild Card de la Liga Americana

La rivalidad más pasional y eléctrica de las Grandes Ligas vive un nuevo capítulo. Este miércoles 30 de septiembre de 2026, la postemporada de la Major League Baseball (MLB) tendrá el Juego 2 de la Serie de Comodines (Wild Card) de la Liga Americana, enfrentando a los Boston Red Sox contra los New York Yankees en el histórico escenario del Yankee Stadium.

El ambiente en los Mulos de Manhattan es inmejorable tras el vibrante arranque de esta serie al mejor de tres juegos. Con la tensión a flor de piel y cada lanzamiento pesando como oro puro, los Red Sox llegan obligados a reaccionar y ajustar las piezas en su ofensiva para evitar la eliminación prematura en patio ajeno, mientras que la novena neoyorquina busca finiquitar la serie ante su gente y asegurar su boleto a la Serie Divisional.

¿A qué hora es el partido Boston Red Sox vs New York Yankees?

Para todos los aficionados al rey de los deportes que desean seguir cada inning de este emocionante duelo de eliminación, la hora exacta del lanzamiento inicial es a las 18:08 horas (tiempo del centro de México).

Los lanzadores que iniciarán el encuentro son: Sonny Gray (Boston Red Sox) con un récord de 18 ganados - 5 perdidos en la temporada regular, mientras Max Fried (New York Yankees) con 5G-5P.

Un pitcheo abridor sólido y batazos oportunos en momentos de alta presión definirán qué novena sobrevive a la noche en la ciudad de la manzana.

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¿Dónde ver la transmisión EN VIVO Boston Red Sox vs New York Yankees?

La cobertura completa del encuentro se podrá seguir a través de las señales de televisión de paga especializadas y plataformas de streaming oficiales que cuentan con los derechos de la postemporada de la MLB.

