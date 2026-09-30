Boston Red Sox vs New York Yankees: ver en vivo y gratis el resultado del juego 2 de la Serie de Wild Card de la Liga Americana

Los Boston Red Sox vivieron una noche de pesadilla el martes enfrentando en el Juego 1 a los New York Yankees que con Ben Rice y el abridor Cam Schlittler dominaron a los Medias Rojas que están abajo en el Wild Card de la Liga Americana y este miércoles se vuelven a encontrar para buscar acortar distancias y pelear por el pase a la Serie Divisional.

El martes la victoria para Yankees fue especial, pues Ben Rice vivió una noche mágica, se fue de 5-4 con dos carreras anotadas producto de sus dos jonrones e impulsó seis carreras con el Grand Slam del octavo episodio. Rice fue el hombre de la noche en todas las Grandes Ligas y si sigue tan consistente en la caja de bateo, podría impulsar además a su equipo a la siguiente etapa de la postemporada.

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Schlitter tuvo una función no menos especial, y es que el lanzador trabajo seis entradas un tercio de un par de hits, un pasaporte y repartiendo 10 chocolates.

Por Red Sox no hubo carreras y solo tres hits, que conectaron Rutschman, Abreú y Story, que pese a su ofensiva no lograron timbrar.

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