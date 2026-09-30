Boston Red Sox vs New York Yankees: ver en vivo y gratis el resultado del juego 2 de la Serie de Wild Card de la Liga Americana
Los Boston Red Sox cayeron por paliza en el Juego 1 del Wild Card de la Liga America ante los Yankees de Nueva York que dan un paso hacia la Serie Divisional.
Los Boston Red Sox vivieron una noche de pesadilla el martes enfrentando en el Juego 1 a los New York Yankees que con Ben Rice y el abridor Cam Schlittler dominaron a los Medias Rojas que están abajo en el Wild Card de la Liga Americana y este miércoles se vuelven a encontrar para buscar acortar distancias y pelear por el pase a la Serie Divisional.
El martes la victoria para Yankees fue especial, pues Ben Rice vivió una noche mágica, se fue de 5-4 con dos carreras anotadas producto de sus dos jonrones e impulsó seis carreras con el Grand Slam del octavo episodio. Rice fue el hombre de la noche en todas las Grandes Ligas y si sigue tan consistente en la caja de bateo, podría impulsar además a su equipo a la siguiente etapa de la postemporada.
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Schlitter tuvo una función no menos especial, y es que el lanzador trabajo seis entradas un tercio de un par de hits, un pasaporte y repartiendo 10 chocolates.
Por Red Sox no hubo carreras y solo tres hits, que conectaron Rutschman, Abreú y Story, que pese a su ofensiva no lograron timbrar.
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Lo que tienes que saber del Red Sox vs Yankees Juego 2 Wild Card American League
- Hora del playball: 6:00 PM
- Estadio: Yankee Stadium
- Transmisión: Plataforma oficial MLB
Rice in his veins. @Delta x #RepBX pic.twitter.com/ijnqyviash— New York Yankees (@Yankees) September 30, 2026