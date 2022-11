Box Azteca transmitirá Dmitry Bivol vs Zurdo Ramírez

Este sábado La Casa del Boxeo recibe una de las contiendas más esperadas en el cierre de año: Dmitry Bivol ante Gilberto Zurdo Ramírez, donde el ruso expone su cetro de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

El choque será en Arabia Saudita este sábado, terreno hostil para ambos pugilistas aunque se estima neutral. El escenario de la batalla será en la Etihad Arena.

El combate ha sido altamente esperado, pues será la novena defensa del cetro de la AMB que tiene en su cintura Bivol, siendo la octava ante Canelo a quien derrotó por decisión unánime y por la cual quedó un lazo para la afición en México.

La misión de Zurdo Ramírez en la pelea ante Bivol

El peleador Zurdo Ramírez, se enfrenta en el combate de su vida ante Dmitry Bivol, el ruso invicto, campeón de los semipesados y que fue orillado a medirse ante el mexicano, por la AMB, que tenía ya al de Mazatlán como el retador principal.

Si Bivol no hubiera aceptado medirse ante Ramírez, el campeonato hubiera quedado vacante y el azteca hubiera sido uno de los contendientes por el título.

El azteca ha comentado con seguridad que él es mejor que el ruso, que tiene las facultades para derrotarlo, pero además que vengará a los mexicanos por aquel descalabro de Canelo.

“Pero creo que voy a vengar a todos los mexicanos, primero que nada, y sobre todo a los latinos”, y acotó que podrá sacar ventaja de su estatura, en una situación similar a la que se vivió en mayo en Las Vegas.

“Por supuesto, esta es una ventaja que tengo con mi tamaño, y será como lo que sucedió con Canelo. Dmitry Bivol era más grande y esta vez seré el tipo más grande con el alcance más largo”, sentenció.

Bivol, menosprecia a Zurdo Ramírez

Dmitry Bivol por su parte, en el marco de la pelea le restó importancia al nivel, calidad y estilo del boxeo mexicano, diciendo que Zurdo Ramírez es solo un peleador más.

“Claro que es un buen peleador, no es sencillo. Le gusta hablar mucho. No me importa lo que quiera, es solo otro mexicano”, recalcó Dmitry Bivol.

Box Azteca transmitirá la pelea Bivol vs Ramirez

La pelea de Ramírez ante Bivol, será este sábado 5 de noviembre, en Arabia Saudita, choque en el que estará en juego el cetro de las 175 libras de la AMB del ruso.