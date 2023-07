Box Azteca transmitirá EN VIVO Luis Pantera Nery vs Froilan Saludar

El tijuanense Luis Pantera Nery tiene esta noche un desafío de alto calibre ante el filipino Froilan Saludar, combate que podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM, con la narración y detalles llevados por el Box Azteca Team.

El choque lo podrás seguir a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con las acciones round a round que se efectuarán en el recinto ferial de Metepec, Estado de México.

Será así, una pelea de alta exigencia para Pantera Nery, pues este poblado está a 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, aunque el azteca se preparó para esta clase de desafío por casi medio año entrenándose en puntos altos de la Ciudad de México.

Las intenciones de Luis Pantera Nery

El boxeador mexicano Luis Pantera Nery tiene claros sus objetivos cuando tiene 28 años, lo respaldan dos títulos del mundo en peso gallo y supergallo y un alto porcentaje de noqueo, con 34 victorias, 26 de estas por nocaut además de un descalabro por nocaut.

Pantera Nery tiene ya en sus planes, una pelea en Los Angeles o en Japón, pues es el retado mandatorio al cetro del CMB en supergallos, título que se quedará en manos de Stephen Futbol o Naoya Inoue.

Para poder asumir uno de estos desafíos, el peleador Pantera Nery, deberá de vencer a Froilan Saludar, pero además será el sinodal para probar lo que ha trabajado y tomar el choque como un termómetro de su nivel.

Pantera Nery buscará noquear en Metepec

Luis Pantera Nery, tiene claro que deberá de salir victorioso, pero durante la previa al enfrentamiento, ha sostenido que la idea es superar a Froilan por la vía de nocaut y no darle oportunidad.

“Los que ya me conocen saben que soy un peleador agresivo, que siempre va hacia delante, la diferencia que tiene Froilan que lo he notado, que lo estudiado, es que no están fajador. Es un boxeador escurridizo, se mueve y hemos trabajado en el gimnasio y de acuerdo al estilo que él tiene para poder cerrar los espacios y poder concretar la victoria y lo que pueden esperar de mí el sábado es lo mismo de siempre, una pelea fuerte, un peleador aguerrido, fajador, como siempre lo he sido y va a ser una pelea de choque, aunque él corra lo vamos a buscar”, sostuvo esta semana.