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Fútbol

10 grandes rivales de Saúl "Canelo" Álvarez, previo a Avni Yildirim | FOTOS

Conoce a importantes rivales de Saúl “Canelo” Álvarez en los últimos 12 años de su carrera. GGG, Floyd Mayweather, Jacobs, Cotto y más. ¿Cuál pelea recuerdas más?

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