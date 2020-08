41 años de travesuras

Hoy es el cumpleaños número 41 de Jorge “Travieso” Arce, uno de los boxeadores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Su fama se justifica con títulos conseguidos entre 1998 y 2011. Fue el segundo mexicano en conquistar 4 divisiones (el primero fue Erik “Terrible” Morales) y el único hasta el momento en ganar 5. Aunque aquí se abre debate, para algunos especialistas Jorge Arce únicamente tiene 4 categorías conquistadas porque el cinturón peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, fue un título interino ganado el 30 de julio del 2005 ante Angel Antonio Pirolo. Un campeonato interino es un título temporal que cubre la ausencia del campeón regular. Es decir, no se contempla como campeón.

Títulos de Jorge Arce

Minimosca OMB (5 dic 1998 vs Juan Domingo Córdoba)

Minimosca CMB (6 jul 2002 vs Yo Sam Choi)

interino Mosca CMB (30 jul 2005 vs Ángel Antonio Priolo)



interino Supermosca AMB (15 sep 2008 vs Rafael Concepción)

Supermosca OMB (30 ene 2010 vs Angky Angkotta)

Supergallo OMB (7 may 2011 vs Wilfredo Vázquez Jr.)

Gallo OMB (26 nov 2011 vs Angky Angkotta)

Aún así conquistar cuatro categorías es una hazaña poco repetida y más allá de los cinturones se valoran los años que Jorge Arce representó a México sobre el ring. Batallas memorables que lo colocaron en el gusto del público por su estilo temerario. “El Travieso” es un tremendo fajador dispuesto a recibir el mayor de los castigos con tal de poder conectar al oponente. Se le recuerda en el encordado como un boxeador entregado a fondo, poseedor de una agresividad súmamente conveniente para el espectáculo y que lo hacía terminar con el rostro inflamado y hasta cortado.

Una voluntad incansable que le permitía mantener su condición física a tope durante los rounds que fuera necesario.

Como la ya mítica batalla que sostuvo en el 2011 ante el puertorriqueño Wilfredo “Papito” Vázquez en la cuál, Arce, no era el favorito, sin embargo salió avante por unanimidad en el MGM de Las Vegas portando el cinturón de campeón Supergallo de la OMB.

O la derrota sufrida contra Vic Darchinyan en Anaheim por la unificación de títulos supermosca en el 2009. Una pelea que Arce perdió en el round 11 por una decisión médica derivada de cortes en ambos ojos, que impidieron la conclusión de la pelea.

Otro capítulo memorable fue la revancha contra el sudafricano Simphiwe Nongqayi. La primera pelea la perdió Jorge por unanimidad en el 2009. Dos años más tarde cobró venganza con un nocaut técnico en el cuarto round.

Gracias a su carisma y conexión con el público mexicano, “El Travieso” ha sido invitado a varios programas de televisión. Desde “reality shows” hasta programas de concursos pasando por revistas matutinas e incluso transmisiones de boxeo en las cuales destaca por su timbre alegre y sus conocimientos en la materia.

Jorge Arce ya es un histórico del boxeo mexicano. Su estilo puede, o no, gustarte pero indiscutiblemente tiene que estar considerado en la lista de los mejores peleadores aztecas de todos los tiempos.

Feliz cumpleaños “Travieso”