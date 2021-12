Mariana La Barby Juárez sacó la edición 2022 de calendario

Se llevó a cabo la Presentación del Calendario 2022 de la excampeona mundial Mariana La Barby Juárez, el cual es la décimo primera ocasión en la que la peleadora complace a sus seguidores con esta cronología impresa obra del fotógrafo Leonardo Suárez, con edición y diseño de Karla Domínguez.

Durante la conferencia de prensa Barby Juárez habló sobre sus planes para el 2022, un año en el que espera enfrentar a tres de las mejores peleadoras del momento.

El primer objetivo es buscar el campeonato mundial peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) en manos de Yamileth Mercado. También espera que se confirme una revancha contra “La Princesa Azteca” Jackie Nava e incluso buscaría un encuentro contra la multicampeona mundial y mejor boxeadora del 2021 para el CMB, Amanda Serrano.

Barby Juárez quiere comenzar un carrera como comentarista

Además, Mariana compartió con la prensa el deseo de convertirse en comentarista de boxeo y confesó la predilección que tiene por la mesa del Box Azteca Team, dejando claro que sería junto a JC Chávez y Eduardo Lamazón donde quiere debutar detrás del micrófono.

“La verdad me gustaría sentarme al lado de un Julio César Chávez a comentar boxeo, Eduardo Lamazón, qué soy una de sus admiradoras en el sentido de cómo ve el boxeo. Siempre que veo boxeo estamos acertando en lo que estamos viendo los 2, yo creo que estamos por el mismo lado, pero me gustaría porque al final del día creo que ellos disfrutan cuando están narrando, cuando están comentando y es de lo que se trata, de disfrutar y no de juzgar”.

El foro también fue aprovechado por “La Barby” para señalar, una vez más, que las boxeadoras reciben sueldos muy bajos que no corresponden a la calidad de peleas que brindan en el ring.

“Es un tema que llevo años peleando y he sido atacada cuando hago mención sobre esto y el argumento es que si no peleo rounds tres minutos, que nada más peleo dos minutos, que hay otros peleadores que sabemos son fuera de serie y me quieren comparar con ellos, como si yo pidiera una bolsa del tamaño de ellos.

Yo entiendo que cada quien va haciendo su bolsa pero desgraciadamente para las mujeres, a pesar de que seamos las más consolidadas y estemos en el gusto de la gente, seguimos generando una bolsa que hasta la fecha me sigue dando pena decirla y no la voy a decir.

El porcentaje de un peleador normal en una pelea, podría decir un “Gallito” Estrada que es un peleador que gana bien, pero a lo mejor no como un peleador fuera de serie, pues yo creo que ganamos un 5% de lo que ellos ganan”.

En el evento también se presentó el tema “Así soy yo” del cantautor Samo Ibarra, una canción dedicada a “La Barby” y a su exitosa trayectoria al estilo del corrido mexicano pero con arreglos que acercan la pieza al pop.

El Calendario 2022 de Mariana Juárez estará disponible en los puestos de periódicos de la ciudad de México a partir del 22 de diciembre.