Este sábado 6 de noviembre, Las Vegas y todo México se paralizarán con el combate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant, que dejará a alguno de estos dos, como nuevo miembro de un selecto club histórico en el pugilismo mundial.

La pelea tiene tantos reflectores, hechos determinantes en el boxeo y en cada uno de los púgiles, que el evento acumula millones de ojos, que se traducen en un ingreso monstruoso en cuanto a dinero se refiere.

Aunque Caleb Plant llega con marca perfecta y como campeón, su condición lo tiene por debajo en el ingreso del dinero que se llevará a casa por el simple hecho de enfrentar a Saúl Álvarez, pero esa suma de billetes verdes no los obtendría en ninguna otra pelea.

Las bolsa extraoficial de la pelea Canelo Alvarez vs Plant

Reportes sostienen que corresponde a 50 millones de dólares. En el acuerdo entre promotoras y representantes de cada boxeador, se llegó a establecer que Saúl Canelo Álvarez, ganará 40 millones de billetes verdes, una verdadera fortuna que se traduce en pesos mexicanos a: 818,348,080. 00.

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Este dinero no incluye patrocinios ni ingresos de taquilla, reporta ESPN.

En tanto que Plant se llevará 10 millones de dólares. En caso de dar la sorpresa ganará mucho más y en un caso hipotético ganaría aún más en una lucha de revancha.

¿Por qué la bolsa de la pelea Canelo y Plant es así?

Canelo es la estrella del boxeo en la actualidad, su calidad es indiscutida, a enfrentado a hombres destacados como Cotto, Mayweather, Billy Joe Saunders, Khan y otros.

Sobre todo, llega con 15 duelos sin conocer la derrota, como el mejor libra por libra y como el titular de la OMB, AMB y CMB. Plant tiene mucho menos peleas, apenas 21, aunque invicto. El tapatío presume de 59 reyertas y es que empezó su trayectoria muy joven; ahora tiene 31 años.

Plant trae en sus manos la faja de la FIB y sacará a relucir toda su preparación. El que gane del combate, será el campeón indiscutido de la división de las 168 libras, algo nunca antes visto en esta categoría.

Azteca Deportes tendrá la pelea en vivo

Desde las 8:30 PM, este sábado 6 de noviembre podremos ver en acción a Canelo Álvarez midiendo fuerzas ante Caleb Plant, por los canales Azteca Uno, Azteca Siete, ADN 40 y A Más.