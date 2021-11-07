Box Azteca: Canelo Álvarez vs Caleb Plant En Vivo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez enfrenta esta noche a un rival de calibre como lo es Caleb Plant, quien llega como campeón de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo, el cetro que le falta al mexicano para unificar en la categoría y cumplir una hazaña.

El evento comenzará a las 8:30 PM en una transmisión histórica, en la que se unen Azteca Siete, Azteca Uno, A más y ADN 40, además de aztecadeportes.com y nuestra aplicación, para ver gestarse una nueva historia del ‘Orgullo Azteca’, Saúl Álvarez.

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Para que puedas disfrutar de la pelea, te dejamos 20 datos importantes del duelo Canelo vs Plant.

Entrevista con Canelo Álvarez, luego de la ceremonia de pesaje

- Canelo Álvarez y Caleb Plant pelearán por el título de campeón indiscutido en peso supermedio. Que significa unificar los campeonatos de los 4 organismos que rigen el boxeo.

- Saúl es dueño de los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso supermedio. Caleb Plant es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la misma categoría.

- El peso supermedio o supermediano es una de las 17 categorías en las que se divide el boxeo profesional. El peso límite son 76 kilos, 205 gramos o 168 libras.

- Canelo ha sido campeón mundial en 4 de las 17 categorías. Peso superwelter, medio, supermedio y semicompleto.

- Caleb Plant se convirtió en campeón del mundo por primera vez cuando derrotó al venezolano José “Bolivita” Uzcátegui el 13 de enero del 2019.

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- Saúl Álvarez tiene un récord profesional de 56 victorias con 38 nocauts, 1 derrota y 2 empates. En total 59 peleas, su combate 60 será ante Plant.

- Caleb Plant tiene un récord profesional de 21 victorias con 12 nocauts, cero derrotas y cero empates. Canelo casi triplica el número de duelos en el boxeo de paga.

Canelo Álvarez conoce lo que es pelear en Las Vegas

- Saúl Álvarez ha peleado 14 veces en la ciudad de Las Vegas y 7 veces en el MGM. Su saldo es de 13 victorias y una derrota. Su único tropiezo fue por decisión ante Floyd Mayweather Jr. en el 2013.

- Caleb Plant debutó como boxeador profesional el 10 de mayo del 2014 a los 21 años. En ese momento, Canelo tenía un récord de 43 victorias, un empate y una derrota con 23 años.

- Caleb Plant nació el 8 de julio de 1992 en Nashville, Tennessee y el combate contra el Canelo será su quinta pelea de campeonato mundial.

- El Canelo hará su pelea número 60 como boxeador profesional y la número 20 de título del mundo cuando enfrente al estadounidense Caleb Plant.

- El ganador del duelo Canelo vs Plant se convertirá en el sexto campeón indiscutido en la era CMB, AMB, OMB y FIB. Los otros 5 son Bernard Hopkins, Jermaine Taylor, Terrence Crawford, Oleksandr Usyk y Josh Taylor.

Nunca ha habido un campeón indiscutido en las 168 libras

- El ganador del duelo Canelo vs Plant se convertirá en el primer campeón indiscutido (undisputed) en peso supermedio o supermediano. Nadie ha unificado esta división.

- Caleb Plant ha peleado 4 veces en la ciudad de Las Vegas, dos han sido en el MGM y todas las ha ganado.

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- El Canelo será el cuarto mexicano en el camino profesional de Caleb Plant que ya derrotó a Jovan Ramírez en 2014, Juan Carlos Rojas en 2015 y Rogelio Medina en el 2018.

- Desde su debut como profesional en el 2014, Caleb Plant ha peleado en 2 divisiones; Medio y Supermedio.

- Canelo debutó como profesional a los 15 años, el 29 de octubre del 2005 con una victoria por nocaut técnico en el round 4 de 4, ante Abraham González.

- En 16 años de carrera profesional Saúl Álvarez ha peleado en 6 de las 17 categorías del boxeo profesional: Superligero, Welter, Superwelter, Medio, Supermedio y Semicompleto.

- En 59 combates profesionales, Saúl Álvarez ha enfrentado a 12 peleadores estadounidenses, derrotó a 11 y perdió con uno.

- Caleb Plant es el octavo boxeador con un mínimo de 180 cm de estatura en el historial del Canelo. A los otros 7 los derrotó. (Saunders, Yildirim, Callum Smith, Kovalev, Jacobs, Fielding y Chávez Jr.)