Box Azteca transmitirá Canelo vs Caleb Plant en vivo

Este próximo sábado 6 de noviembre, La Casa del Boxeo abre sus puertas y extiende la alfombra roja, para ver llegar al cuadrilátero del MGM Grand Arena de Las Vegas, a Saúl Canelo Álvarez que enfrenta en un duelo de alto calibre a Caleb Plant.

Sigue la pelea en vivo por aquí.

El choque entre estos dos monarcas, será en la división de las 168 libras, y cualquiera que sea el resultado, encumbrará a uno de estos pugilistas a ser el primer campeón indiscutido en los supermedianos.

La batalla tiene como amplio favorito a Saúl Canelo Álvarez, pues con 31 años, goza de una marca importante en el deporte de los puños 56-1-2, se apunta una racha de 15 peleas sin conocer la derrota y en su trayectoria destaca ser campeón mundial en 4 diferentes divisiones: superwelter, mediano, supermediano y semicompleto.

¿Qué conseguirá ‘Canelo’ Álvarez si vence a Caleb Plant?

El récord que busca Canelo Álvarez

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, que de por sí ya presenta una hoja de trabajo destacada, anhela por todas las vías cumplir un sueño: acaparar los centros de las 168 libras. Por ahora tiene en su cintura el de la OMB y CMB, que ganó en diciembre pasado el derrotar a Callum Smith; defendió estos fajines ante Avni Yildirim en un día de campo y en mayo sacó de circulación a Billy Joe Saunders en el round 8 con un upper que fracturó su pómulo derecho, dejándolo al borde de la ceguera y de paso dejando el campeonato de la AMB en poder del Orgullo Azteca.

Ahora, la presa será Caleb Plant, quien posee el título de la Federación Internacional de Boxeo que ganó en 2019 y que ha defendido sólo tres veces por motivos de la pandemia.

Por su lado, levanta la mano como un rival de categoría que se dejará en ningún momento de la batalla y dará todo por demostrar de qué está hecho.

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Tv Azteca tendrá la transmisión en exclusiva

Este 6 de noviembre, desde las 9:00 PM podrás seguir la transmisión en vivo del evento en el que Canelo se mide ante Plant, en un choque a 12 rounds en la categoría de los supermedianos con 4 títulos en juego.

Por Azteca Siete, Azteca Uno, A más y ADN 40 podrás seguir a detalle el pleito, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes.