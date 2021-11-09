Box Azteca transmitirá Jaime Munguía vs Gabriel Rosado

El boxeador mexicano Jaime Munguía, enfrenta este próximo sábado al boricua Gabriel Rosado en un pleito de pesos medianos, en Anaheim, California, pleito que luce parejo por la calidad y entrega de ambos pugilistas.

Jaime Munguía regresa a los encordados tras unos meses de ausencia, buscando sumar adeptos para alcanzar una oportunidad por un cetro mundial en el peso medio. Enfrente tendrá a un gladiador de mucha experiencia y que no se doblegará ante el tijuanense, con todo y que llega presumiendo su récord invicto y un poder de puños que ha dejado fuera de circulación a 30 de sus 37 rivales.

Jaime Munguía, inspirado por La Casa del Boxeo

Jaime Munguía con futuro prometedor

Jaime Munguía es uno de los grandes boxeadores mexicanos del momento, ha dejado atrás la etiqueta de promesa, porque con solo 25 años tiene 37 peleas invicto y un campeonato mundial que abandonó para subir de categoría.

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Munguía fue monarca superwelter de la Organización de Boxeo, se alistó para ir a las 160 libras y desde entonces solo ha tenido tres combates, en parte, afectado como todos los boxeadores por la pandemia. Esa pausa ha retrasado su camino para alcanzar grandes oportunidades, pero en su lugar, ha crecido en técnica a la ofensiva y defensiva con la vigilancia en su esquina de Erick “Terrible” Morales.

Ahora con mucho talento por estallar, será Gabriel Rosado quien le hará frente en una reyerta de pronóstico reservado que podrás seguir por Box Azteca el próximo sábado 13 de noviembre en vivo, desde las 11:00 PM.

Gabriel Rosado, seguro de sumar una victoria a su currículum

El boricua Gabriel Rosado, quien le lleva 10 años de vida a Munguía y que tiene un récord de 26 victorias, 13 derrotas y un empate, va determinado a darle continuidad a su carrera a los 35 años. Entiende que el mexicano tiene de su lado la juventud, pero sacará su colmillo a relucir.

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"Estoy emocionado por esta pelea. Es una pelea con mucha demanda. Respeto a Munguía como boxeador y voy a aportar lo mejor de mí y estoy seguro de que saldré victorioso. Mi última pelea creo que terminará siendo el 'KO del año', y pienso hacer de este próximo combate 'La pelea del año'. Es hora de hacer historia", dijo Rosado en recientes fechas.