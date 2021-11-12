Box Azteca transmitirá pesaje en vivo Jaime Munguía vs Gabriel Rosado

El boxeador mexicano Jaime Munguía se enfrenta este viernes ante un nuevo rival y es la báscula de cara a su duelo del sábado 13 de noviembre, ante el boricua Gabriel Rosado en Anaheim, California.

SIGUE EN VIVO AQUÍ A LAS 3:00 PM EL PESAJE DE JAIME MUNGUÍA Y GABRIEL ROSADO

El pugilista tijuanense de 25 años, ha dejado de manifiesto que tuvo su preparación más intensa para un combate de boxeo, por lo que este día, en la ceremonia de pesaje, no deberá de ocurrir algún contratiempo para el duelo en la división de los pesos medios, en donde Munguía participa desde 2019, cuando renunció a los superwelter.

Sin embargo, el pesaje no deja de ser un desafío para cualquier boxeador, y lo será para Jaime Munguía y el de la ‘Isla del Encanto’ Gabriel Rosado, que deberán superar la prueba para hacer totalmente oficial el pleito.

Jaime Munguía, inspirado por La Casa del Boxeo

Munguía busca conservar su récord invicto

El de Tijuana, Jaime Munguía, se verá las caras en un combate a 10 asaltos ante el veterano de 35 años Gabriel Rosado, en un pleito de poder a poder, pues con todo y los 10 años de diferencia, no deja de ser un peleador de cuidado.

A sabiendas que su carrera está en el ocaso, Rosado no tiene nada qué perder, pues además su récord revela a un pugilista con altibajos, por su 26-13-1. De hecho, si llega a dar la sorpresa en su pelea, logrará una hazaña, pues rompería la marca invicta de Munguía y de paso sumaría un triunfo más para Puerto Rico en esta rivalidad de mexicanos contra puertorriqueños.

El tijuanense por su parte, presume de 37 peleas, una marca invicta y 30 victorias por la vía del nocaut, un récord que pocos pueden presumir a los 25 años, pero es momento de que Munguía retome el paso y vaya por desafíos de más altura, motivo por el cual, lo mostrado ante Rosado deberá agradar y convencer.

Munguía va tras un cetro en los medianos

Jaime Munguía sabe lo que es ser campeón mundial, lo fue en los superwelter, cuando derrotó a Sadam Ali el 12 de mayo del 2018; tuvo 5 defensas exitosas de la faja, pero luego optó por subir a las 160 libras por lo que dejó vacante el cinturón de la OMB.

Su mira está puesta en superar los desafíos y tener una nueva chance por un cetro de campeón mundial.