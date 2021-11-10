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Fútbol

Los campeonatos mundiales que ha tenido Jaime Munguía

El boxeador Jaime Munguía fue campeón superwelter de la OMB, al vencer a Sadam Ali; lo dejó vacante para subir de categoría.

Jaime Munguía




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Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Jaime Munguía enfrenta este sábado a Gabriel Rosado en un duelo de poder a poder en el que el mexicano busca conservar su invicto y seguir haciendo votos para alcanzar un campeonato mundial de nueva cuenta en su trayectoria.

Jaime Munguía, se mide en un duelo de pronóstico reservado ante el boricua veterano en Anaheim, California, reavivando la rivalidad añeja entre mexicanos y boxeadores de Puerto Rico.

Munguía se alistó por más de 3 meses en el Centro Ceremonial Otomí bajo el mando de Erik “Terrible” Morales, solo con una meta en mente: sortear con éxito esta batalla y luego seguir el camino que los lleve a la conquista de un campeonato mundial en las 160 libras.

Jaime Munguía, inspirado por La Casa del Boxeo

Renunció Munguía a un campeonato mundial de la OMB

El boxeador azteca Jaime Munguía, dejó vacante en 2019 el cetro de campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo de los superwelters, pero al crecer en volumen, masa muscular y capacidades, encontró problemas para dar las 152 libras por lo que decidió avanzar a las 160 libras.

Munguía con la pegada que tiene, su altura y complexión, parece un medio natural a sus 25 años, aunque eventualmente también podría ir a las 168 libras, donde hay peleadores de la talla de Saúl Canelo Álvarez, aunque el tapatío ha recalcado que no está interesado en pelear contra Munguía, pues no piensa enfrentar a otro mexicano.

Jaime Munguía, por su lado está interesado en labrar su camino y volver a contender por un campeonato mundial, como el que tuvo de la OMB que en su momento fue de Sadam Ali y que el tijuanense obtuvo en 2018 al medirse ante este pugilista que se vio sorprendido por las habilidades del joven mexicano.

Jaime Munguía vs Gabriel Rosado 13 de noviembre Box Azteca

Las defensas de Jaime Munguía del campeonato mundial

El azteca venció por nocaut a Sadam Ali, siendo una gran hazaña para México, luego enfrentó a los siguientes rivales, con estos resultados:

2018-07-21 Liam Smith | Decisión unánime

2018-09-15 Brandon Cook | TKO

2019-01-26 Takeshi Inoue | Decisión unánime

2019-04-13 Dennis Hogan | Decisión

2019-09-14 Patrick Allotey | Nocaut

Jaime Munguía vs Gabriel Rosado 13 de noviembre Box Azteca

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