15 años de ser los mejores: Box Azteca, La Casa del Boxeo

Este próximo sábado 20 de noviembre, La Casa del Boxeo tendrá la dicha de recibir a una constelación de estrellas para la celebración por nuestros 15 años, refrendando que en cuestión de pugilismo somos los número 1.

Box Azteca arrancó en 2006, con la idea de acercar al público, importantes eventos de boxeo, pues el deporte estaba ausente en la televisión abierta y a nivel nacional, por lo que una suma de esfuerzos permitió que el proyecto comenzará a cuajar hasta ver el aire.

Box Azteca arrancó con transmisiones por la madrugada, pero se presentaron importantes indicadores de audiencia que provocaron que la temporada se extendiera y que las peleas pasarán en un horario más amable para los televidentes. Así se consolidó que el pugilismo fuera transmitido los sábados por la noche y se llegó al año, al lustro, a una década y ahora con mucho placer y orgullo estamos celebrando nuestros 15 años.

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Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario

Las grandes peleas han sido transmitidas por Box Azteca

En el boxeo mexicano, las grandes hazañas de Saúl Canelo Álvarez han sido transmitidas por La Casa del Boxeo: aquí lo vimos coronarse en 4 diferentes divisiones; aquí lo vimos siendo campeón indiscutido en noviembre del presente año 2021.

En Box Azteca fuimos testigos de la victoria de Andy Ruiz ante Anthony Joshua con lo que se convirtió en campeón mundial, siendo el primer mexicano en lograr esa hazaña.

Además vimos noquear en 2012 Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao en Las Vegas, en la cuarta pelea de esa historia legendaria, que pasamos en televisión nacional con pasión y dedicación.

Fuimos testigos de la pelea del siglo, que fue la más lucrativa, entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. y por si fuera poco fuimos testigos de la despedida de Julio César Chávez, llenando el Estadio Jalisco en la pelea ante Héctor “Machito” Camacho.

En este sitio se han contado las grandes historias y es por eso que la audiencia nos ha favorecido con su atención y apoyo durante 15 años, aniversario que se cuenta fácil, pero que ha tenido un esfuerzo brutal en cada pelea.