Canelo Álvarez destina un millón de pesos para los niños con cáncer

El pugilista tapatío Saúl Canelo Álvarez donó un millón de pesos para la asociación civil de Guadalajara conocida como ‘Nariz Roja’, que asiste a niños con cáncer y a sus familias en sus tratamientos, dando un golpe más contra esta enfermedad en la labor altruista del tapatío.

La asociación Asociación Campeones de la vida NR AC dio a conocer por medio de todas sus redes sociales, que gracias a esta donación del pugilista pudieron lograr alcanzar y hasta superar por mucho su objetivo, sobrepasándola por más de 900 mil pesos, hecho que alivia su situación.

Celebran con emoción la acción altruista del Canelo, luego de hacerse pública la donación, hubo usuarios que celebraron el gesto del “Canelo”, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que el campeón en 4 diferentes divisiones ha salido a la defensa de los que menos tienen.

“Eso es ser... Un verdadero chingón dentro y fuera del ring”, escribió roxymoreno236. “El boxeador Canelo Álvarez siempre ha tenido un enorme “espíritu altruista"”, escribió la usuaria de Twitter YoSoy_Sally. “Por eso eres un chingón mi Canelo! Por eso mi padre Dios te bendice tanto”, dijo el usuario totl0780.

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Nov 6, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (gold/white trunks) knocks down Caleb Plant (white/gray trunks) during their undisputed super middleweight world championship boxing match at MGM Grand Garden Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports|Joe Camporeale/USA TODAY Sports

¿A quién le fue entregada la donación del Saúl Álvarez?

El millón de pesos que destinó el “Canelo” le fue entregado a la Asociación Campeones de la vida NR AC (Nariz Roja) que surgió en 2009 y que mantiene una lucha incansable por atender a los niños que padecen cáncer y a sus familias.

Actualmente Nariz Roja cuenta con una red virtual de más de 50 mil personas y más de 60 voluntarios con actividad constante, de acuerdo a su página oficial.

Nariz Roja reúne recursos económicos por medio de donativos en efectivo, en especie y la realización de eventos; a partir del año en curso participará en convocatorias públicas y privadas para recaudar fondos para el cumplimiento del objeto social y lograr ser aliados efectivos de nuestros campeones y de sus familias en la lucha.

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Lo que viene para Canelo Álvarez en el boxeo

El mexicano Canelo Álvarez está en sus vacaciones luego de haber peleado el 6 de noviembre ante Caleb Plant a quien derrotó por la vía del nocaut en el round 11. Ahora Canelo y su equipo de trabajo se plantean un desafío de alto calibre: Subir de las 168 libras a las 200 libras para medirse ante Ilunga Makabu, campeón crucero del CMB.

Su objetivo es ir por el título que tiene en su poder el africano y ser campeón en 5 diferentes divisiones en el boxeo profesional.