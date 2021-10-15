Box Azteca transmitirá Vaquero Navarrete vs Joet González

Box Azteca, La Casa del Boxeo tiene el honor de transmitir en el marco de las celebraciones por nuestros 15 años, la pelea de Emanuel Vaquero Navarrete ante el peligroso Joet González, quien ha avisado que va con la firme idea de retirarse del ring con el cetro pluma de la OMB en su cintura.

En el cuadrilátero se medirán dos pugilistas que proponen, por eso es que el Vaquero Navarrete no duda en que será una reyerta explosiva en la que va a buscar el nocaut desde el arranque.

Vaquero Navarrete tiene la segunda defensa del cetro, y lo hace entendiendo el alto compromiso, por lo que recalcó que se preparó al límite para mantener a raya al de los Estados Unidos.

Conoce más sobre el boxeador mexiquense Emanuel Vaquero Navarrete

Joet González, sus planes y perfil

Joet González nunca ha sido noqueado y con esa credencial va a enfrentar al Vaquero, dándose a conocer como un tipo elusivo y contragolpeador. De dejar a Navarrete derrotado no solo defenderá el título más adelante, sino que tiene planeado unificiar.

-“Frente a Navarrete tengo la motivación de que ganaré”

-“Ganándole a Navarrete quiero unificar el cinturón en 2022”

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-“Espero al mejor Navarrete en esta pelea”

-“No tiene estilo de peleador mexicano, solo tira golpes desde cualquier ángulo”

Datos Joet González

Nombre: Joet González

Edad: 28 años

Récord: 24 (14 KOs)-1

País: Estados Unidos

Así llega el Vaquero Navarrete para su pelea

Vaquero Navarrete tiene bien ubicado a su rival, sus fortalezas y debilidades, las cuales tratará de hacer más vulnerables en la plataforma para noquearlo y salir avante.

-“Por su estilo y mi estilo, la gente verá fuegos artificiales en el ring”

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-“No va a ser una pelea sencilla, es un peleador duro”

-“Siempre busco el KO nocaut; quiero noquearlo”

-“Debe ser una de las mejores preparaciones que haya hecho”

Datos Emanuel Vaquero Navarrete

Nombre: Emanuel Navarrete

Edad: 26 años

Récord: 34 (29 KOs)-1

País: México

Box Azteca tendrá la pelea Navarrete vs González

Este sábado 16 de octubre, no puedes perderte el combate por Box Azteca, en la que Vaquero Navarrete buscará dar cuenta de Joet González en menos de los 12 asaltos del duelo. El evento lo podrás ver a las 10:30 por Azteca Siete, aztecadeportes y nuesta APP.

AQUÍ PUEDES VER LA PELEA ESTE SÁBADO ENTRE VAQUERO Y GONZÁLEZ