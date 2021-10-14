Joet González demerita el estilo del campeón Vaquero Navarrete

El boxeador Joet González, aseguró que su próximo rival, Vaquero Navarrete podría caer ante él en su encuentro a celebrarse en San Diego a la vez que criticó el estilo de combate que según él, no corresponde al de un peleador mexicano.

Joet González, quien tiene la oportunidad de medirse ante el campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, acotó que con todo y las facultades del campeón, le podrá ganar.

“Tengo la motivación de que podré ganar esa pelea. Es una oportunidad que no todos toman y yo, ganándole a Vaquero Navarrete aspiro a unificar el cetro en 2022”, recalcó Joet González.

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Vaquero Navarrte no tiene el estilo mexicano

Emanuel Vaquero Navarrete, de 26 años de edad y quien tiene el cetro pluma de la Organización Mundial de Boxeo, es uno de los últimos pugilistas mexicanos que han surgido y han logrado poner en alto el nombre de México, pese a no tener todos los reflectores.

Se hizo campeón supergallo dando cuenta de Isaac Dgboe en Nueva York y en una revancha reiteró su calidad, pero decidió subir a los peso pluma, en donde también se coronó campeón mundial al ganarle a Rubén Villa por la faja vacante.

Ahora tiene su segunda defensa en una trayectoria en la que presume ser campeón en dos divisiones diferentes, 34 peleas ganadas, una derrota, 29 victorias por nocaut. Tiene además una seguidilla de 29 triunfos.

Aunque el palmarés y sus credenciales llaman la atención, González denostó su estilo. Lo que no olvidó es que es peligroso y puede definir la reyerta antes de los 12 asaltos.

“Espero encontrarme ante el mejor Navarrete. Este va a ser el más peligroso, rápido, inteligente y estoy listo para eso. Vaquero no tiene estilo como peleador mexicano, solo lanza golpes desde cualquier ángulo y uno tiene que estar listo desde el round 1 hasta el 12 porque con cualquier golpe que te dé, se acaba el duelo”.

Box Azteca transmitirá Vaquero Navarrete vs Joet González

Este sábado 16 de octubre, no puedes perderte el combate entre Vaquero Navarrete y Joet González, en punto de las 10:30 PM, por Box Azteca, través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.