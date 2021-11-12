Canelo Álvarez disfruta de unas merecidas vacaciones en París

Luego de que el mexicano Saúl Canelo Álvarez enfrentara una pelea más y en la que saliera victorioso para lograr nuevos récords, mostró en sus redes sociales lo que parece ser el inicio de sus merecidas vacaciones junto a su esposa en París.

Canelo Álvarez peleó 4 veces en un plazo de 11 meses, lo que prácticamente lo mantuvo en el gimnasio la mayor parte del tiempo y con un régimen alimenticio para mantenerse en buen peso, pensando en todos los objetivos que tenía en mente, peleando en las 168 libras.

Fue el 6 de noviembre, cuando enfrentó a Caleb Plant, en donde el estadounidense exponía el cetro supermediano de la FIB, en tanto que el tapatío puso sobre la mesa las fajas del CMB, AMB y OMB. El duelo fue intenso, con resistencia de Plant y ejecución de su mejor versión, pero ante Canelo, fue complicado llegar a los 12 asaltos y fue despachado en 11 episodios.

Con esa victoria, Canelo logró tener los 4 cetros y ser el primer indiscutido de la división y el primer unificado mexicano y latino en la historia, en la que fue su pelea 60 como profesional.

TE PODRÍA INTERESAR: CANELO Y LA CHARLA CON PLANT EN PLENO ROUND 9

Pelea Completa Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Caleb Plant | Box Azteca

Saúl Canelo Álvarez celebra en París

Luego del triunfo, el propio boxeador, amigos, compañeros y personalidades mostraron imágenes de la fiesta de celebración por la nueva conquista, en donde el azteca cantó a todo pulmón y se divirtió tras meses metido en el gimnasio con Eddy Reynoso.

Luego de unos días ha emprendido el viaje a París, en donde está con su esposa Fernanda, para disfrutar de algunos días en esta ciudad. Al menos han mostrado postales en las periferias de la Torre Eiffel y en un restaurante de alta categoría.

Canelo Álvarez volvería hasta el 2022

Sin que se confirmen aún los planes de Canelo Álvarez para el próximo año, parece que lo que resta del 2021, será de completo descanso, cuidándose, pero dándole receso a su cuerpo por la intensidad del trabajo en 11 meses.

Eventualmente el mexicano regrese a pelear en el primer trimestre del año, buscando desafíos para exponer sus títulos o inclusive tratar de alcanzar récords una división más arriba en los semicompletos.

Canelo ya presume de ser campeón en los superwelter, medio, supermediano y semicompleto, pero anhela alcanzar más metas que lo destaquen en un sitio histórico y de época.