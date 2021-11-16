Convención del CMB, con temas candentes en segundo día de actividades

El segundo día de actividades en la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo está en marcha, con una agenda bastante amplia en la que discutirán todos los miembros del organismo, temas relevantes y urgentes, no sin darse la oportunidad de convivir entre grandes figuras.

Por los pasillos del Hotel Presidente Intercontinental, en la zona de Paseo de la Reforma, decenas de personalidades, promotores, boxeadores, representantes, periodistas, fotógrafos y más, se dieron cita para esta convención.

Las conversaciones y sesiones son lideradas por Mauricio Sulaimán, presidente del organismo verde y oro, que gestó junto a su equipo de trabajo esta convención, en poco más de un mes, haciendo una labor titánica.

La agenda del segundo día de la Convención 59 del CMB

En primera instancia, este 16 de noviembre, se arrancó con una charla del sitio web Box Rec, que subrayó ciertos parámetros para hacer saber a la audiencia como trabajan, además mostró algunos documentos de análisis del boxeo en los últimos años.

Inmediatamente, se dio paso a la exposición de las clasificaciones de todas las categorías del boxeo que tiene el CMB, arrancando del peso pesado y pasando a la Bridgerweight, nueva división que va de las 220 a las 224 libras y en donde ya se tiene al primer campeón mundial, Óscar Rivas, quien manifestó en vivo su alegría por ser pionero en esa categoría y destacó su responsabilidad por defender el cetro.

Por la tarde se celebrará la reunión en la que se estudiarán las defensas obligatorias o peleas mandatorias, que contempla un duelo que se debe realizar en un cierto periodo entre el campeón de alguna división ante el primer clasificado de la misma división.

Esa reunión particularmente es llamativa, pues nos muestra el porvenir en las categorías y se vuelve forzoso, pues de no atender la obligatoriedad del CMB, pueden perder el cetro verde y oro y quedar vacante.

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Canelo tendría que pelear ante Benavidez

De acuerdo a lo mostrado, Saúl Canelo Álvarez debería de medirse ante David Benavidez, si es que el CMB así lo indica, pues Benavidez, de 24 años, es el primer clasificado en los supermedianos.

Saúl Álvarez este año ya encaró una pelea mandatoria y fue en febrero ante Avni Yildirim, en Miami, por lo que eventualmente podría tomar el reto, si es que el organismo verde y oro lo acota.

El resto de la agenda en la Convención Anual del CMB

Además el CMB tiene planeada una sesión de temas importantes y principales a atender del boxeo general aunque los temas específicos aún no se revelaron.

Luego habrá un taller oficial impartido por personal del CMB, para capacitar a los oficiales de ring, y cerrarán con una “noche de talentos” que sería una reunión solo para cerrar el evento.