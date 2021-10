Canelo Álvarez encontró la clave de la victoria de Tyson Fury

El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez fue cuestionado recientemente sobre la pelea de Tyson Fury contra Deontay Wilder que llamó la atención el pasado sábado por lo intensa que fue y en que el estadounidense salió derrotado.

Fury noqueó en 11 episodios a Wilder, quien aseguraba que podía derrotar a su rival, pero en el duelo se le notó fatigado, carente por momentos de técnica, pero con mucha ambición de salir con la victoria.

Tyson Fury lo tiró en el tercer round y luego el ‘Bomardero de bronce’ lo mandó a la lona en dos ocasiones en el choque en Las Vegas. Luego la pelea fue de un intenso intercambio de golpes que Wilder especialmente resistió como un guerrero.

Canelo Álvarez analizó el papel de Wilder

Canelo Álvarez fue cuestionado recientemente en una entrevista para un podcast, en la que lamentó las carencias de Wilder por falta de preparación.

“Gran pelea, gran pelea. Creo que Wilder necesita más condición, más movimientos. No sabe mover la cabeza. Es difícil cuando no tienes esa condición y no sabes cómo moverte. Es por eso que Tyson Fury lo golpeó. Tyson Fury es un gran luchador”, indicó Canelo Álvarez.

Saúl Álvarez es una voz autorizada para poder analizar este tipo de peleadores, pues además de llevar cerca de 20 años en el boxeo, durante los últimos años ha tenido cerca a un peso completo natural como lo es Andy Ruiz, a quien inclusive le ha dado consejos para mejorar su movilidad.

¿Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez?

Saúl Canelo Álvarez pelea el próximo 6 de noviembre ante Caleb Plant, en un pleito que se celebrará en Las Vegas. En el duelo, el mexicano expone los títulos de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Por su parte, Plant expone la faja de la Federación Internacional de Boxeo, en la que sin duda es, la pelea más importante de su carrera.

Álvarez Barragán, de vencer a Plant, sumaría un nuevo logro al ser el primer mexicano en unificar en su división y además en el mundo, en hacerlo en esa categoría.