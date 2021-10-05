Canelo Álvarez muestra nuevo y emotivo momento junto a su hija

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez no solo nos regala impactantes momentos en el boxeo, también en su vida privada nos muestra parte de su día a día y lo cariñoso que es con su pequeña hija, que ahora se encarga de mantener impecable el cabello del pugilista.

En una historia de Instagram, Canelo enseñó como su pequeña hija lo peina, moja su cabello y lo vuelve a peinar, mientras el disfruta de jugar con la pequeñita.

En otros momentos Canelo ya ha mostrado lo cariñoso que es con su hija y como se presta a todos los juegos que le solicita, cuando el pugilista no está preparándose en el gimnasio en San Diego, para continuar escribiendo historias de éxito en el deporte de los puños.

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Canelo está a un mes de su pelea ante Calen Plant

En los próximos días, Canelo Álvarez estará en uno de los momentos más intensos de su preparación, pues tendrá a un mes de distancia, su pelea ante Caleb Plant en el MGM Grand Arena, de Las Vegas.

En ese combate, Saúl Álvarez defenderá su cetro de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, y tiene como objetivo, derrotar a Plant, para despojarlo de la faja de la Federación Internacional de Boxeo.

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|Amanda Westcott

De triunfar en esta reyerta, Canelo Álvarez lograría dos récords

1.- Campeón unificado de la división: Nunca en la historia del boxeo, se ha registrado a un campeón de los cuatro organismos del pugilismo en la categoría de las 168 libras.

2.- Primer campeón indiscutido de México: Canelo Álvarez ya presume de ser monarca en cuatro pesos distintos, superwelter, medio, supermediano y semicompleto, pero ahora va por el objetivo de ser el primer campeón unificado en México.

El récord de Canelo en el boxeo profesional

Saúl Canelo Álvarez, con 31 años, tiene un récord en el boxeo de pago, de 59 peleas como profesional, de las cuales ha ganado 56, 38 de estas por la vía del nocaut, tiene una derrota y un par de empates. Esta será la pelea número 60 en su trayectoria y de lograr ser campeón de la FIB, tal vez volvería a subir de división para buscar una nueva hazaña.