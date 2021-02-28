Canelo Álvarez vs Avni Yildirim en vivo por Azteca 7 La Casa del Boxeo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez saldrá esta noche de sábado a confirmarse como el mejor boxeador del mundo del momento, en un pleito contra el pugilistas turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con 54 triunfos, de las cuales 36 de ellas se han definido por la vía del nocaut, una derrota y dos empates, Álvarez pasa en sus 30 años por el mejor momento de su trayectoria, al implementar desde hace años, un entrenamiento intenso y una disciplina de la mano de Eddy Reynoso.

Pegador, pero con buena defensa, técnica y una confianza que crece en cada ocasión que se para en el ring, Álvarez sale favorito en los momios de manera arrolladora, sin embargo, ve a Yildirim con respeto, lo cual lo llevó a prepararse de manera responsable en el mes de enero y febrero.

"Sé lo que trae Yildirim, es un peleador fuerte con ganas de ganar y vengo con la mentalidad de siempre, hacer mi trabajo y seguir haciendo historia", dijo el púgil de 29 años y que expone sus cetros de la AMB y CMB.

Saúl Álvarez busca ganar este año los títulos de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, fajas que tiene en su poder Billy Joe Saunders y Caleb Plant, respectivamente.

Álvarez pretende subir al ring cuatro veces en el 2021 y los monarcas Plant y Saunders pintan por ende como dos contrarios, aunque el campeón ha insistido en ir paso a paso.

"Espero que todo salga bien y luego iremos pelea tras pelea, espero se puedan concretar esas cuatro", señaló.

Con 29 años, el turco tiene un récord de 21 victorias, 12 por la vía rápida, con un par de derrotas. Es un púgil con pegada, fuerte y al llegar con los pronósticos en contra no tiene nada que perder. Si se da la sorpresa, sería la victoria del año.

VE AQUÍ LA PELEA DE CANELO ANTE YILDIRIM

"Yildirim es difícil, un peleador fuerte que viene bien entrenado. No la tenemos fácil, pero trabajamos fuerte y estamos listos para este sábado", reconoció el entrenador del mexicano, Eddy Reynoso, quien recordó que las tragedias en el boxeo las han protagonizado muchos no favoritos y lo tienen en cuenta.

El pleito se celebrará ante 15 mil aficionados, lo cual garantizará un gran ambiente, en medio de la incertidumbre por la permanencia del covid-19.

En vivo Canelo vs Yildirim por La Casa del Boxeo

En punto de las 9:00 de la noche, el pugilista campeón supermediano del CMB y AMB, Saúl Canelo Álvarez se enfrenta en un duelo ante Avni Yildirim, y la podrás ver totalmente en vivo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App.

Canelo Álvarez vs Avni Yıldırım | Por el título supermediano del CMB

¿Cuándo es la pelea? | Sábado 27 de febrero de 2021

¿A qué hora inicia la función? | 9:00 pm, tiempo del centro de México

¿Dónde es la pelea? Hard Rock Stadium de Miami