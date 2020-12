Canelo Álvarez y Callum Smith cumplen en la báscula, previo a su pelea

Este viernes se realizó la ceremonia de pesaje de la pelea de Canelo Álvarez ante Callum Smith, en la cual ambos pugilistas cumplieron en sus turnos con la báscula, para hacer oficial el pleito en la que estarán dos campeonatos en juego.

Al mediodía de este viernes, la obligatoria ceremonia de pesaje se transmitió en vivo por aztecadeportes.com y Azteca Siete, en donde se vio a un Canelo entero, fuerte, relajado y fino para el encuentro en el que podría salir como nuevo monarca del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los supermedianos.

En primer instancia subió a la báscula Callum Smith, quien portaba un pants negro y llegó con un semblante sereno. Del mismo modo se veía completamente entero, por lo que será un pleito en el que el aspecto físico por el corte de peso no será problema.

Callum subió, y marcó 168 libras, el peso en el que precisamente suele pelear y en el que el boxeador es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y reconocido por The Ring como el mejor en esa categoría.

En su turno, Saúl Canelo Álvarez arribó con una especie de pijama elegante en color blanco, de la cual se despojó para subir a la romana.

Ver en vivo la pelea de Canelo vs Smith por TV Azteca

En su momento, Canelo detuvo la aguja en las 168 libras, mientras mostraba un rostro serio y enfocado en su próximo desafío que será el sábado 19 de diciembre.

Finalmente ambos pugilistas posaron para una serie de fotografías, para luego disponerse al consumo de alimentos y bebidas para reponerse de cara al evento que Saúl Álvarez considera como el más grande del año.

Las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez tras el pesaje

“Estoy feliz, listo para lo que es la pelea del sábado. Hay veces que lo más difícil es la báscula, pero ahora está todo bien”.

“Como ya hemos visto esta semana, es diferente (ausencia de público) pero estamos enfocados para la pelea y motivados para lo que viene”.

“No me enfocó en saber cuánto puede recuperar de peso el rival, o cuanto no. La verdad es que yo tampoco, solo como lo que tenga que comer para poderme recuperar y lo que mi cuerpo agarre con esas comidas que siempre he hecho. Que lo agarre bien, que me sienta fuerte”.

VE EN VIVO LA PELEA DE CANELO VS SMITH

“Siempre salgo a ganar y a dar lo mejor de mí. Si se presenta el nocaut lo voy a aprovechar”.

“Yo no puedo decir que tuve una noche mala, tengo que hacer todo lo posible por ganar, y si me ganan pues es porque son mejores que yo”.

“Quiero invitar a toda la gente, primero que nada les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado. Invitar a la gente este sábado 19 de diciembre por La Casa del Boxeo a que vean una gran pelea”.

VE EN VIVO la pelea de Canelo Álvarez ante Callum Smith este sábado

Este sábado podrás ver la pelea en vivo de Saúl Canelo Álvarez ante Callum Smith, en punto de las 9:00 P.M. por aztecadeportes, Azteca Siete y la App de Azteca Deportes.