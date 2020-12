Canelo Álvarez y Eddy Reynoso confesaron ser fieles amante del futbol mexicano

Ciudad de México.- Esta noche de sábado el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se enfrenta a Callum Smith, en la que será su pelea 57 como profesional.

El tapatío ha forjado una carrera que lo tiene en este momento, como el mejor libra por libra y como el más cotizado del deporte de los puños.

Canelo Álvarez, con 30 años de edad luce como un dominador en el boxeo actual, luego de 15 años de carrera en los encordados. Su nacimiento en este deporte no fue sencillo, pues estuvo precedido de una infancia en la que tuvo que vender paletas para apoyar al negocio familiar y el sustento de sus padres y hermanos.

Estamos a unas cuantas horas de que suene la campana en el Alamodome en San Antonio por el título de Campeón del Mundo Supermediano AMB y CMB.

A horas del combate Eddy Reynoso confesó que es fanático de Atlas, acérrimo rival de Chivas, al cual leva el pujilista mexicano. Uno de las grandes características que tiene Canelo es que no solo es fanático del boxeo sino ser un seguidor de otros deportes.

No hay que irse muy lejos y recordar el tuit que le envió a Julio Urías tras llevar a los Dodgers a nuevo campeonato de la serie mundial de beisbol.

Viva mexicoooooo🇲🇽 felicidades dodgers 🤩 que chingon eres julio urias 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Canelo Alvarez (@Canelo) October 28, 2020

Se sabe muy bien que Saúl es fanático de Chivas, pero pocos saben que su entrenador, Eddy Reynoso, es fanático de Atlas. “El equipo de mis amores, desde que soy niño, al Atlas, aunque no ganen, decimos por allá y mil veces arriba el Atlas”, expresó el entrenador a WDeprotes y comentó, entre risas, a que si no le iría a Cruz Azul que sufre menos.

“Ahí me doy ánimos con lo del Atlas, porque hasta ahorita, no me ha pasado nada como le pasó al Cruz Azul, pero de perdida las nuevas generaciones o la gente que tiene más o menos mi edad ya los vio campeones y yo ni esa dicha voy a tener, yo creo”. agregó Reynoso.