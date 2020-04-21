‘Canelo’ Álvarez fue desafiado por campeón del CMB

Saúl “Canelo” Álvarez sigue sin rival para su próxima pelea, luego de que el pugilista Billy Joe Saunders, monarca británico supermedio, fuera despojado de su licencia en Inglaterra, por lo que el horizonte, se asoma el campeón de la misma división, pero del Consejo Mundial de Boxeo: David Benavidez.

Benavidez bien podría ser ese rival, sin embargo se necesitan de muchas gestiones para poder medirse ante el mexicano, quien es peleador que todos quieren enfrentar.

Saunders, británico de 30 años, tenía en puerta una pelea extraordinaria, sin embargo su video en el que incitaba a la violencia contra la mujer, lo dejó con una sanción y un fuerte señalamiento social que lo dejó fuera de línea. Ahora es vigilado por la OMB para conocer la resolución de la investigación que mantienen en su país.

Ante esta noticia, David Benavidez, otro campeón mundial se apuntó y lanzó el reto por medio de redes sociales a “Canelo” quien actualmente es poseedor del cinturón supermedio del CMB.

El nacido en Arizona, quien tiene un récord de 22 peleas disputadas, todas estas con triunfo, de las cuales 19 han sido por la vía de KO, ya contaba con una fecha exacta para defender su campeonato ante Roamer Alexis Angulo, el 18 de abril en su ciudad natal, sin embargo, esta fue cancelada debido al COVID-19.



























|Steve Marcus/Getty Images

Ahora la oportunidad del de 23 años está latente y ante eso publicó un cartel de un duelo “Canelo-Benavidez” con la leyenda “¡La mejor pelea para hacer en el 168! Hagamos que suceda y demos a los aficionados una pelea infernal”

En caso de que la pelea se haga realidad, sería un enfrentamiento de unificación de cinturones, ya que Álvarez se mantiene campeón vigente supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo y Benavidez del CMB de la misma categoría.