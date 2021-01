Canta, toca, compone y entrena boxeo como si tuviera agendada una pelea de campeonato mundial

El boxeo y la música van de la mano, en general cualquier actividad física y una melodía combinan bien. Existe una máxima en el pugilismo que dice: “Boxeador que no baila salsa, no es boxeador”, esa frase la he escuchado desde el Estado de México, hasta La Habana pasando por Sinaloa. En esta ocasión no hablaremos de Salsa, sino de Corridos.

Precisamente en la ciudad de Los Mochis conocí a Arturo Balderas, vocalista de la banda Diferente Nivel, un grupo del género Norteño nacido en el 2016 cuyo fuerte son los Corridos. El resto de los integrantes son: Federico Alonso, acordeonista de 22 años, Abraham León, bajista de 22 años, Juan Lugo, bajo sexto de 21 años y Carlos Arce, baterista de 23 años.

Algunos de sus temas más sonados son:

“Tiempos Mejores”

12 870 887 reproducciones

“Me Pones A Temblar”

7 050 304 reproducciones





“22:57”

4 445 332 reproducciones

“G”

3 126 635 reproducciones

“Nervios de Acero”

1 122 729 reproducciones

Arturo Balderas Lugo es de Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa tiene 24 años de edad y es el compositor de la mayoría de los éxitos que tienen a la joven agrupación en la preferencia del público. Las influencias musicales de Arturo son el Hip-Hop, Rap, la Trova y el Rap. Disfruta escuchar a Marco Antonio Solís, C-Kan y Joaquín Sabina.

Como buen sinaloense, Arturo Balderas, disfruta del boxeo en sus diferentes modalidades. Como espectador a través del televisor o con los guantes puestos sudando la camiseta en el costal y haciendo trabajo de manopla arriba del ring.

De hecho entrena en uno de los gimnasios de boxeo más importantes del país, El Kochul Gym, donde la familia Montiel encabezada por Don Manuel recibe a todo aquel que quiera practicar deporte, y si es boxeo mejor.

Es un gimnasio muy completo que ofrece todo lo necesario para deportistas de alto rendimiento o para personas que solo buscan mantenerse en forma. No importa el objetivo de cada quien, el ambiente familiar, la camaradería y el respeto entre los socios hace que quieras inscribirte de inmediato y entrenar de lunes a domingo.

Incluso uno de los mejores entrenadores de boxeo a nivel mundial, Alfredo Caballero, arrancó el 2021 haciendo campamento en la ciudad de Los Mochis, eligiendo como base el Kochul Gym. Ahí se preparan campeones mundiales como Yamileth Mercado, Miguel “Alacrán” Berchelt y Juan Francisco “Gallo” Estrada para sus defensas de título mundial que ocurrirán el 6 de febrero, 20 de febrero y 13 de marzo respectivamente.

Ahí, entre campeones, Arturo Balderas distrae la mente, aprende a boxear y quema las calorías necesarias para mantenerse en forma. Después de compartir lona con figuras del deporte mexicano, regresa al estudio con la claridad para componer.