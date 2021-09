La cartelera de Box Azteca sábado 25 de septiembre

Box Azteca se llenará de adrenalina este próximo sábado 25 de septiembre, con la cartelera que presenta desde la ciudad de Mérida, Yucatán con la aparición estelar de Alan David ‘Rey’ Picasso.

Será en el “Deportivo La Inalámbrica”, del sureste mexicano en el que Picasso salga al ruedo para chocar en un pleito de 10 episodios ante Alfredo Mejía, un pugilista que viene determinado en cortar la buena racha del capitalino.

Picasso, listo para la reyerta en Mérida

El joven boxeador de 21 años de edad, se alistó para este combate en la Ciudad de México y de cara a la semana de la contienda está a punto para hacerle frente a los retos.

En las próximas horas estará viajando a Mérida, para concentrarse, ajustar detalles y estrategía de pelea, para posteriormente, el viernes 24 de septiembre subir a la báscula en donde deberá de estar en el rango de los supergallo, de los 53,525 kilos (118 lb) y menos de 55,338 kilos (122 lb).

Picasso presume de una marca en el boxeo de pago, de 17 victorias, siete de estas por la vía del nocaut, además de un empate, por lo que marcha con récord invicto y busca alcanzar las 18 victorias este fin de semana.

El récord de Alfredo Mejía, el rival de Rey Picasso

Alfredo Mejía subirá al encordado el sábado buscando su primer triunfo en el boxeo, luego de que en tres salidas, perdiera todas.

El ‘Divino’ Espinoza será la contienda de respaldo en La Casa del Boxeo

En la pelea de respaldo de Box Azteca para el sábado 25 de septiembre, aparecerá Rafel Espinoza quien choca ante Bryan Mercado en un duelo de pronóstico reservado.

La función de este próximo sábado arranca a las 11:00 PM por aztecadeportes.com, nuestra app y Azteca Siete. Los detalles los podrás seguir por nuestras plataformas digitales.

Las últimas 5 peleas de Rey David Picasso

2021-07-17 Picasso vs Edixon Pérez Ganó por TKO

2021-04-10 Picasso vs Miguel Moreno DU

2021-02-06 Picasso vs Jesús Gómez KO

2020-06-27 Picasso vs Jesús Quijada DU

2019-12-21 Picasso vs Anthony Jiménez DU